VÍDEO Evacuen un avió del Prat per un petit incendi

Així s'ha desallotjat un avió de Ryanair aquest dimarts per l’incendi d’un aparell electrònic d’un passatger https://t.co/YunbsQDb7d pic.twitter.com/XErBvmhiZw — btv notícies (@btvnoticies) 31 de juliol de 2018

Un avió de Ryanair ha hagut de ser evacuat aquesta tarda a l'Aeroport del Prat per un petit incendi que no ha provocat ferits. Segons ha explicat TV3 , s'hauria encès un aparell electrònic d'un dels passatgers i, segons alguns testimonis, s'han viscut alguns moments de tensió. Aquí podeu veure l'evacuació en un vídeo difós per Betevé.Un passatger citat per la televisió pública catalana ha explicat que l'aparell incendiat era una bateria externa que un dels ocupants de l'avió duia en una maleta. El fum ha alertat la tripulació i s'ha activtat el protocol d'emergència.Com a mesura de precaució s'ha desallotjat l'aparell a través d'un tobogan inflable que ha deixat els passatgers a la mateixa pista del Prat. L'aparell s'ha apagat de seguida i ocupants de l'avió han estat traslladats a la terminal a l'espera de poder volar cap a Eivissa.

