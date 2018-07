Amb aquesta contundència declina el president de l'Obra Cultural Balear la invitació de Felip VI

Imagin que, realment, tampoc m’hi devien esperar. pic.twitter.com/gfTiLkgTex — Josep de Luis (@josepdeluis) 31 de juliol de 2018

Felip VI segueix de vacances al Palau de l'Almudaina de Palma. Després de mostrar la seva predisposició de dialogar amb els partits independentistes, segons va informar el president del Parlament balear, Baltasar Picornell, aquest dimarts ha convidat a diverses personalitats de la societat balear a una recepció a la mateixa residència.Un d'ells és Josep de Luis, president de l'Obra Cultural Balear, que ha volgut compartir al seu compte de Twitter la resposta que ha donat a la Zarzuela davant de l'oferta d'assistir a la recepció d'aquest divendres. "Imagin que, realment tampoc m'hi devien esperar", ha estat la piulada que ha fet, tot adjuntant-hi una fotografia del text que ha fet arribar a la Casa Reial.En el text, rebutja l'oferta pel discurs de Felip VI del passat 3 d'octubre, dos dies després del referèndum de l'1-O i avalant la repressió policial a què l'Estat va sotmetre els votants. "Els he de comunicar que les circumstàncies actuals i el paper que ha triat jugar la monarquia, impossibilitat l’homologació d’una relació institucional normal i regida per valors democràtics”, apunta, després d'agrair-los la "deferència institucional" de convidar la seva entitat.Més enllà, De Luis recorda la visita que va fer a Jordi Cuixart a la presó de Lledoners el passat 22 de juliol. Un altre dels motius que exposa va en aquesta direcció: "Quedaré a ca nostra, gaudint de la companyia familiar que li és privada tant a Jordi Cuixart com a la resta de presos polítics". "Aprofitaré el moment per tenir un record pels veritables defensors de la llibertat, el respecte i els valors democràtics", conclou.

