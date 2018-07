Detingut el marit d'Ana Rosa Quintana per haver contractat Villarejo per a un xantatge

La policia espanyola ha detingut aquest dimarts l'empresari sevillà Juan Muñoz, marit de la periodista Ana Rosa Quintana, per haver contractat l'excomissari José Manuel Villarejo per a un xantatge. Segons ha informat La Vanguardia , els agents van detectar que Muñoz i el seu germà van contractar Villarejo abans que aquest fos detingut per seguir una tercera persona i extorsionar-la per un deute.La detenció s'emmarca en una operació que ha implicat registres a Sotogrande, Marbella i Madrid per ordre del jutge de l'Audiència Nacional Diego de Egea que instrueix l'Operació Tàndem. En el cas del marit d'Ana Rosa, ha estat detingut a Madrid, mentre que el seu germà l'han arrestat a Andalusia per ordre de la fiscalia anticorrupció. Tots dos declararan en les pròximes hores davant la policia.

