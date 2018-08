Àngel Ros deixarà l'alcaldia de Lleida per ser el nou ambaixador a Andorra

Àngel Ros deixarà l'alcaldia de Lleida després de 14 anys al capdavant del consistori per ser el nou ambaixador a Andorra, segons avança Segre . A deu mesos de les eleccions municipals, el també president del PSC des de fa quatre anys, ha acceptat el càrrec que li ha ofert el govern de Pedro Sánchez, fet que aboca els socialistes catalans a trobar un relleu a la capital lleidetana. El nomenament s’aprovarà al Consell de Ministres de divendres, quan el paer en cap dimitiràRos va assumir el càrrec de paer en cap l'any 2004 substituint Antoni Siurana, que va estar al capdavant del consistori durant 24 anys. Deixar l'alcaldia no formava part dels seus plans a curt termini, però el gir copernicà que ha acabat portant el PSOE a la Moncloa ha canviat les seves previsions i precipitant el seu relleu a l'alcaldia. De fet, en una entrevista el 28 de maig de l'any passat a aquest diari afirmava que tenia projecte per anys i admetia que va ser un error dir el 2011 i el 2015 que no es presentaria més com a paer en cap. "Prometo que el 2019 no diré que és l'últim cop", va afirmar aleshores.Fonts coneixedores dels plans de Ros en els últims dos mesos expliquen que la voluntat del líder del PSC, Miquel Iceta, era que l'alcalde de Lleida fos nomenat secretari d'Estat, una aposta que no va reeixir per disgust de la cúpula del partit. Finalment, a Ros se li ha ofert ser ambaixador a Andorra i ha acceptat.L'alcalde de Lleida ha estat un dirigent camaleònic dins del PSC, que va ser el primer partit que va patir a nivell intern els efectes del procés sobiranista. Va passar de ser un crític del partit a presidir-lo. Abans de l'escissió del sector sobiranista del partit l'any 2014, Ros va ser una dels principals defensors del dret a decidir. De fet, liderava el corrent crític Agrupament Socialista de la mà de dirigents com l'exconsellera Marina Geli i va deixar l'escó de diputat al Parlament perquè, en contra del que ordenava la direcció del PSC amb Pere Navarro com a secretari general, es va negar a votar en contra de demanar al Congrés el traspàs de la competència per celebrar un referèndum.Amb tot, si bé altres dirigents com Geli o Joan Ignasi Elena van acabar estripant el carnet del partit, Ros es va quedar i va acceptar la presidència del PSC, un càrrec que li va oferir Miquel Iceta quan va assumir el timó del partit el juliol del 2014. Un any més tard, després de les municipals del 2015 que van posar fi a la seva majoria absoluta, Ros pactava amb Ciutadans a l'Ajuntament de Lleida. I fa tot just uns mesos es va trobar havent de justificar l'aplicació del 155 malgrat que precisament la seva ciutat va ser testimoni d'una de les primeres conseqüències visibles de la pèrdua de l'autonomia: el retorn de les obres de Sixena el desembre de l'any passat.

