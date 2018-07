El president l'Obra Cultural Balear planta Felip VI pel discurs del 3-O i els presos polítics

Imagin que, realment, tampoc m’hi devien esperar. pic.twitter.com/gfTiLkgTex — Josep de Luis (@josepdeluis) 31 de juliol de 2018

Felip VI segueix de vacances al Palau de l'Almudaina de Palma. Després de mostrar la seva predisposició a dialogar amb els partits independentistes , segons va informar el president del Parlament balear, Baltasar Picornell, aquest dimarts ha convidat a diverses personalitats de la societat balear a una recepció a la mateixa residència.Un d'ells és Josep de Luis, president de l'Obra Cultural Balear, que ha volgut compartir al seu compte de Twitter la resposta que ha donat a la Zarzuela davant de l'oferta d'assistir a la recepció d'aquest divendres. "Imagin que, realment tampoc m'hi devien esperar", ha estat la piulada que ha fet, tot adjuntant-hi una fotografia del text que ha fet arribar a la Casa Reial.En el text, rebutja l'oferta pel discurs de Felip VI del passat 3 d'octubre, dos dies després del referèndum de l'1-O i avalant la repressió policial a què l'Estat va sotmetre els votants. "Els he de comunicar que les circumstàncies actuals i el paper que ha triat jugar la monarquia, impossibilitat l’homologació d’una relació institucional normal i regida per valors democràtics”, apunta, després d'agrair-los la "deferència institucional" de convidar la seva entitat.Més enllà, De Luis recorda la visita que va fer a Jordi Cuixart a la presó de Lledoners el passat 22 de juliol. Un altre dels motius que exposa va en aquesta direcció: "Quedaré a ca nostra, gaudint de la companyia familiar que li és privada tant a Jordi Cuixart com a la resta de presos polítics". "Aprofitaré el moment per tenir un record pels veritables defensors de la llibertat, el respecte i els valors democràtics", conclou.

