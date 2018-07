La mesa paralitza la comissió d'investigació sobre el presumpte espionatge dels Mossos

Els grups de l'oposició han acusat els partits independentistes, que ostenten la majoria a la mesa del Parlament, d'impedir la creació de la comissió d'investigació sobre el presumpte espionatge dels Mossos d'Esquadra a periodistes i polítics contraris a la independència de Catalunya.Després d'una llarga reunió de la mesa, fonts parlamentàries a Europa Press han explicat que JxCat i ERC han justificat el seu vot en contra de la comissió perquè el pla de treball era massa extens i detallat, mentre que el reglament de la cambra diu que ha de ser "bàsic".No obstant això, l'oposició esgrimeix que el concepte de bàsic no es refereix a major o menor quantitat d'informació del pla de treball, sinó a la seva especificitat, i que així ho recull el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) en la seva primera accepció: "Que constitueix la part essencial, fonamental".En roda de premsa, Marta Ribas, diputada de Catalunya en Comú Podem, ha criticat que s'ha produït una "vulneració clara dels drets dels diputats" quan JxCat i ERC han tombat la comissió, ja que creu que no podien fer-ho perquè és d'obligada creació en haver-la demanat Cs, PSC-Units i els comuns, i el subgrup del PP, quan el reglament demana un mínim de tres grups."Qui té por a la transparència i a saber si al nostre país hi ha hagut espionatge a polítics, periodistes i activistes?", ha preguntat Ribas, que ha alertat de la possibilitat que JxCat i ERC al·leguin que la comissió sí que s'ha creat, però no s'ha aprovat el seu pla de treball.Si es donés aquesta situació, ha dit, s'estaria bloquejant que els grups poguessin plantejar de nou crear una comissió per investigar si els Mossos van espiar rivals del Govern: "És una doble vulneració".La socialista Alícia Romero ha lamentat que l'aprovació de la comissió "ha de ser automàtica i ningú pot vetar aquest dret que tenen els grups parlamentaris", ja que els proponents s'han acollit l'article 67 del reglament."Amagar informació no és propi d'una institució com el Parlament de Catalunya ni d'aquells que ens parlen d'una República i de drets", ha retret als grups independentistes.Des de Cs, la diputada Lorena Roldán ha asseverat que els sobiranistes "no tenen cap intenció que se sàpiga la veritat ni que s'investigui res" i ha criticat que el calendari de sessions del Parlament no es reactivi fins a octubre, la qual cosa afecta al treball de l'oposició, ha afirmat."No volen que s'investigui de corrupció, d'espionatge, que els jutges facin la seva funció ni que l'oposició faci el seu treball", ha sentenciat.Tant Cs com PSC-Units han anunciat que demanaran a la Mesa que reconsideri la seva decisió sobre la comissió, i els socialistes ja han registrat la seva petició perquè l'òrgan rector del Parlament es pronunciï de nou sobre el cas.Cs, per la seva banda, ha advertit que, si la Mesa no atén a la reconsideració que presentaran, acudiran al Tribunal Constitucional (TC) "per demanar empara i que se sàpiga la veritat", ha afirmat Roldán.Fonts independentistes han explicat que el pla de treball presentat per Cs, PSC-Units, Catalunya en Comú Podem i PP és massa exhaustiu i usurpa competències a la comissió, com aprovar els compareixents.JxCat i ERC reconeixen a l'oposició el dret de crear aquesta comissió, però rebutgen que es vulguin "colar" els compareixents abans que es constitueixi, per la qual cosa advoquen per que en una reunió de la junta de portaveus es negociï una sortida al bloqueig.

