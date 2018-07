Puigdemont, Ponsatí i Puig recusen els magistrats del Suprem per manca d'imparcialitat

Carles Puigdemont, Clara Ponsatí i Lluís Puig han presentat un escrit de recusació contra cinc dels magistrats del Tribunal Suprem que els han de jutjar per la causa del procés. La recusació els acusa de falta d'imparcialitat i fa referència als jutges Manuel Marchena, Andrés Martínez, Juan Ramon Berdugo, Luciano Varela i Antonio del Moral, i l'ha presentada aquest dimarts l'advocat Jaume Alonso Cuevillas.Així, denuncia una vulneració dels drets fonamentals a un procés públic en plena igualtat i amb totes les garanties, el dret a un tribunal imparcial i el dret a un efectiu recurs i la seva corresponent resolució. De la mateixa manera, Cuevillas apunta que "per moltes que siguin les protestes de la Sala sobre la seva independència i imparcialitat, l'especial sistema d'accés a la magistratura del Tribunal Suprem i les peculiars solucions adoptades per garantir el dret a la doble instància processal en la causa amb aforats no són la via més idònia per garantir aquesta imparcialitat".En la mateixa línia, l'advocat de Raül Romeva i Oriol Junqueras, Andreu Van den Eynde també va presentar ahir un escrit de recusació contra els magistrats del Suprem , al·legant que van participar en la fase d'instrucció i, per tant, la seva imparcialitat no està "garantida" i que tres d'ells -en aquest cas Manuel Marchena, Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo Gómez- van formar per de la Sala en el judici contra l'exconseller i exdiputat del PDECat, Francesc Homs, pel 9-N.La defensa de Jordi Turull, Josep Rull i Jordi Sànchez també va presentar fa uns dies un incident de recusació contra quatre dels set magistrats del Suprem (Marchena, Martínez, Berdugo i Varela), atès que, segons recorda, són els mateixos que van dictar la interlocutòria per la qual el Suprem va admetre a tràmit la querella que va presentar la Fiscalia el 30 d'octubre del 2017 contra els ara processats.

