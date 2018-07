El PP demanarà per carta als ajuntaments retirar estelades i llaços grocs de l'espai públic

E

l PP de Catalunya enviarà una carta a tots els ajuntaments per demanar la retirada d'estelades i "altres símbols partidistes", com llaços grocs, de l'espai públic. El president dels populars catalans, Xavier García Albiol, ha anunciat en una roda de premsa que portaran als tribunals "els alcaldes que desobeeixin" i no hagin retirat aquests símbols en les pròximes setmanes."Ara els alcaldes s'ho pensaran dues vegades davant de desobeir la resolució del TSJC", ha exposat Albiol, que ha qualificat de necessària i decisiva aquesta campanya del PP per retirar la simbologia de l'espai públic.Albiol també ha apuntat que el govern de Pedro Sánchez "està fent una indignitat" incloent a l'ordre del dia de la comissió bilateral entre la Generalitat i l'Estat assumptes com el referèndum d'autodeterminació o la situació dels presos. A més, ha ressaltat que "l'únic que vol el president de la Generalitat, Quim Torra, és que es visualitzi una reunió entre "el govern d'Espanya i la República catalana" i ha acusat Sánchez de prestar-se al "joc" de l'independentisme.

