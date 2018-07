Rivera crida a «netejar» els carrers de llaços grocs

Si el Gobierno de Sánchez no quiere limpiar de propaganda separatista ilegal los espacios públicos en Cataluña, lo haremos nosotros. Las calles, las plazas, las playas y las instituciones #SonDeTodos. pic.twitter.com/wBpUZ2k3Fe — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 31 de juliol de 2018

El líder de Ciutadans, Albert Rivera, ha fet una crida a través de Twitter per "netejar" els carrers de "propaganda separatista". "Si el govern de Sánchez no ho vol fer, ho farem nosaltres", ha dit el dirigent nacionalista. La piulada va acompanyada d'un vídeo en què diverses persones arrenquen llaços grocs i símbols per la llibertat dels presos a Masnou, entre elles un regidor de Cs en aquest municipi, fent referència a la sentència del TSJC, que prohibeix les estelades en espais públics. Sobre la qüestió, el mateix tribunal va rebutjar ahir prohibir els llaços grocs en edificis públics i en la indumentària d'alguns empleats i càrrecs públics i vehicles de la Generalitat. El tribunal va declarar la inadmissibilitat del recurs contenciós administratiu presentat per "falta de legitimació activa" de l'entitat Aixeca't / Levántate, que reclamava vetar "signes de caràcter polític com llaços grocs, cartells amb peticions de llibertat de presos polítics, fotos de polítics en presó preventiva" o "reivindicacions polítiques a favor de la república catalana".

