Arxivada la causa contra dos alcaldes del Baix Penedès per tenir estelades onejant durant el 21-D

El jutjat d’instrucció número 6 del Vendrell ha arxivat la investigació contra els alcaldes de Banyeres del Penedès, Amadeu Benach, i Llorenç del Penedès, Jordi Marlès, tots dos al Baix Penedès, per tenir estelades onejant a dues rotondes de la carretera TP-2125 durant les eleccions del passat 21 de desembre.Els dos batlles estaven acusats de presumptes delictes electoral i de desobediència per no haver acatat l’ordre de la Junta Electoral que obligava a retirar les estelades i símbols polítics dels espais públics municipals que estiguessin a menys de 100 metres dels col·legis electorals. El dia que van ser citats a declarar com a investigats, però, tots dos van al·legar que no havien retirat les estelades perquè les rotondes objecte de la denúncia són de titularitat de la Generalitat i van assegurar que se n’hauria d’haver encarregat l’estat espanyol perquè el 21-D el Govern estava intervingut per aplicació de l’article 155 de la Constitució. Dos mesos i mig després de la declaració, el jutge ha conclòs que no hi va haver cap delicte.

