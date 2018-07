Els taxistes mantenen la vaga però faran serveis mínims

VÍDEO Els taxis de #Barcelona reben el suport de companys d'altres poblacions. Avui han de decidir en assemblea si desconvoquen la vaga; informen @jordibes i @_Sara_Gonzalez_ https://t.co/XNxxALMlHh pic.twitter.com/prDpGdVJG6 — NacióDigital (@naciodigital) July 31, 2018

Els taxistes segueixen aquest dimarts en vaga indefinida i seguiran així almenys fins demà a la tarda, però sí faran serveis mínims gratuïts per a hospitals i urgències. Així ho han decidit aquesta tarda en assemblea com a "gest" davant dels compromisos expressats pel Ministeri i pel Govern de la Generalitat. Serà després de la reunió que mantindrà la Conferència Nacional del Transport amb les comunitats aquest dimecres a la tarda quan el taxi decidirà si suspèn la mobilització i descongestiona el centre de Barcelona, així com la resta de ciutats espanyoles que s'han sumat a la protesta.El portaveu d'Élite Taxi, Alberto Álvarez "Tito", ha explicat que, quan fan serveis mínims, normalment posen a disposició de la ciutadania uns 1.000 taxis gratuïts que estan identificats amb cartells. Les associacions han emplaçat als concentrats a comportar-se de forma cívica "perquè estem davant els ulls del món" i a esperar el resultat de la Conferència Nacional del Transport, que aquest dimecres reunirà els taxistes, les VTC, el govern espanyol, les comunitats autònomes i els ajuntaments, ha informat Europa Press.Álvarez ha comunicat que es faran serveis mínims als hospitals i per a la gent amb mobilitat reduïda que no pugui caminar ni agafar el bus o el metro i per a gent que vagi molt carregada amb nens. "Sempre hem posat serveis mínims i gratuïts. Aquesta vaga no l'hem organitzat les associacions, ha estat una vaga espontània, se'ns n'ha anat una mica de les mans", ha justificat. També ha destacat que, a parer seu, demà s'hauria d'aixecar la vaga i esperar fins que el setembre el Consell de Ministres aprovi el decret llei que estipuli la ràtio 1/30 i el traspàs de competències a comunitats autònomes i ajuntaments.El compromís del Ministeri de Foment d'atendre les seves reivindicacions de limitar els cotxes de lloguer amb conductor (VTC) d'Uber i Cabify via reial decret llei i traspassar les competències a les comunitats i el plantejament de la Generalitat de fer una reforma de la llei del taxi i un registre dels VTC ha propiciat que els taxistes relaxin la protesta.Malgrat l'amenaça d'aquest dilluns d'endurir la protesta bloquejant el port i la frontera a la Jonquera, finalment el fet que s'hagi enfocat la resolució del conflicte ha evitat que la crisi vagi a més. "Hi ha gestos i nosaltres també intentarem fer gestos", ha assegurat Luis López, president de l'Agrupació Taxi Companys, després de reunir-se amb la Generalitat, una trobada que ha pilotat el número dos de Territori, Ferran Falcó, en absència del conseller. No obstant això, la vaga es mantindrà un dia més, i això mateix han decidit els taxistes de Madrid, que seguiran acampats a la Castellana almenys fins aquest dimecres.El portaveu d'Élite Taxi, Tito Álvarez, ha situat el possible punt d'inflexió en la reunió que mantindrà Foment amb els territoris aquest dimecres per parlar del traspàs de la competència, tot i que els taxistes demanen que en aquesta trobada hi participin també els ajuntaments. "Ens agraden molt les transferències a les comunitats, però el reial decret llei ha de dir ben clar que els ajuntaments tindran competència ben clara per regular el transport urbà", ha sentenciat.Per la seva banda, el ministre de Foment, José Luís Ábalos, ha apel·lat des de Sevilla a la "consciència cívica" del sector del taxi i els recorda que gaudeixen d'una concessió administrativa i que, per tant, són un servei públic. En aquest sentit, considera que tenen "major responsabilitat" que un particular que fa vaga. En aquest context, confia que l'oferiment fet pel seu ministeri en la reunió del dilluns amb els taxistes porti a la desconvocatòria de la vaga aquest dimarts mateix i que continuï el diàleg per resoldre el conflicte.Foment va explicitar en una nota de premsa aquest dilluns a la nit el seu pla de canvi normatiu després que els taxistes demanessin per escrit les línies apuntades a la reunió. La resolució de la crisi s'enfoca en la línia que han defensat els taxistes i la regulació de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, presidida per Ada Colau, suspesa pel Tribunal Superior de Justícia divendres passat: que les autonomies tinguin la competència per concedir llicències VTC i que els ajuntaments puguin participar de la regulació per garantir una ràtio d'una llicència VTC per cada 30 de taxi. Com complir amb aquesta proporció tenint en compte que ara la proporció és d'1/7 és un dels grans interrogants. "S'hauran de treure. Els VTC no es poden posar en el nostre mercat", ha etzibat Álvarez.El Ministeri no aspirava aquest dilluns a aconseguir la suspensió de la vaga, però sí pretenia evitar que no anés a més després que l'aturada s'hagi estès a les principals ciutats espanyoles -a Madrid han tallat la Castellana- i, en el cas de Barcelona, que el col·lapse s'hagi eixamplat de la Gran Via al passeig de Gràcia, si bé aquest dimarts ja ha baixat el nombre de taxis mobilitzats en el centre de Barcelona. El sector, que reconeix haver-se sorprès per la "solidaritat" i la "unitat" forjada en una protesta al carrer sense precedents en el punt àlgid del turisme a la capital catalana, se sent fort per portar el pols fins al final dels seus objectius.

