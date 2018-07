El mercat àrab serà la gran novetat d'enguany del Mercadal del Comte Guifré de Ripoll

Santanach ha explicat que Ripoll tornarà als seus orígens durant tres dies. Foto: Isaac Muntadas

Un moment del sopar del Mercadal del Comte Guifré. Foto: Lurdes López

Fornós ha detallat les novetats d'enguany del Mercadal. Foto: Isaac Muntadas

Durant tres dies, del proper 10 al 12 d'agost, Ripoll retrocedirà fins a l'edat mitjana amb l'arribada de la 21a edició del Mercadal del Comte Guifré. Enguany se celebra el 1.121è aniversari de la mort de Guifré -va morir l'11 d'agost de l'any 897 a Tremp-. ''Aquella època va ser molt convulsa: hi havia els cristians per una banda i els àrabs per una altra'', ha explicat Ramon Fornós, vicepresident de l'associació organitzadora d'aquest esdeveniment, Sabors Catalans. Per donar la sensació de barreja de cultures i de mestissatge, la gran novetat d'aquesta edició serà la incorporació d'un mercat àrab dins del conjunt del Mercadal.Aquest mercat àrab estarà situat a la plaça de l'Ideal i Fornós ha revelat que aquest proper diumenge tenen prevista una reunió amb les associacions marroquines de la vila perquè s'hi puguin integrar. Bàsicament, aquest mercat estarà compost d'unes cinc o sis parades diferents. En primer lloc, hi haurà una gran haima (tenda dels habitants nòmades del desert i de l'estepa del nord d'Àfrica) en la qual els visitants podran beure el clàssic te marroquí de menta i menjar una sèrie de pastes típiques de la zona. A banda d'aquesta tenda, hi haurà parades especialitzades amb orfebreria, ceràmica o cuir -marroquineria-.El regidor de Cultura, Ramon Santanach, ha assenyalat que el Mercadal del Comte Guifré permet retornar a Ripoll als seus orígens i que és ideal per gaudir d'un munt d'activitats per tots els públics. ''És aquest punt de mesclar cultura i turisme'', ha apuntat. Per segon any consecutiu, l'Ajuntament torna a confiar amb l'empresa Sabors Catalans, especialitzada en muntar mercats temàtics que van des del món medieval fins al llunyà oest. ''Va ser una aposta de futur i en positiu'', ha puntualitzat el regidor. Pel què fa a les activitats d'enguany giraran al voltant de tres escenaris: un de principal, a la plaça de l'Ajuntament; un a la plaça Gran i un altre a la plaça de la Llibertat. El Mercadal estarà obert de 2/4 d'11 del matí fins a 2/4 d'11 de la nit. Precisament, cada dia es tancarà amb un ''mapping'' de la portalada del Monestir de Santa Maria de Ripoll.Tal com ha explicat Fornós, les activitats estan enfocades a fer que la gent es mogui per tots els punts del Mercadal. De fet, arreu del mercat medieval hi haurà activitats: demostració de lluites medievals, espectacles de falconeria, de dansa, de màgia, de foc o de faquirisme, contes medievals o l'espectacle del Comte Guifré. Segons el vicepresident de Sabors Catalans, cada dia hi haurà al voltant d'una trentena d'espectacles. A més, enguany també s'ha modificat el criteri d'imatge ''amb una decoració més sofisticada'' i les parades estaran ubicades dins d'unes cabanes medievals que es muntaran a les diverses places de la vila. L'any passat va ser el primer en què es va fer un sopar medieval del Mercadal a l'església de Sant Pere de Ripoll . Enguany es repetirà l'escenari però hi haurà una sèrie de canvis per millorar-lo. ''L'any passat vam voler fer més del què podíem i vam cometre errors que s'han de acceptar'', ha reconegut Santanach. Amb l'experiència adquirida de la darrera edició, en aquesta ocasió es vol consolidar aquest sopar-espectacle que barreja la cultura, la gastronomia i l'espectacle perquè pugui ser més amè per tothom.El sopar medieval del dissabte (21.30h) apostarà per un menú gastronòmic de productes de l'edat mitjana que s'adaptaran a l'època actual. El menú estarà compost per una amanida de patates farcides de formatge de cabra i ceba de primer; un jarret de porc amb cebetes i canyella, de segon; i un recuit de mel de postres. Per acompanyar hi haurà vi de la terra, aigua natural i gasosa, cafè i gotes. El sopar anirà a càrrec d'un càtering reconegut (la Tieta Rosa). Santanach ha descartat que enguany es fes un menú medieval típic perquè ''com aquell qui diu no hi havia ni sal ni sucre'' i s'ha d'adaptar als paladars de la gent del segle XXI. Tots els productes que es serviran seran autòctons i les vaixelles i coberts que es faran servir seran biodegradables (plats de cartró i coberts de fusta).Pel què fa a l'espectacle serà molt més complert que el de l'any passat i hi actuaran bufons, malabaristes, hi haurà espectacles de màgia, faquirisme i foc i; fins i tot, demostracions de lluita i danses. Enguany, el Comte Guifré no hi serà present perquè es vol convertir més en un sopar que en una recreació històrica. Santanach si que ha apel·lat a la ciutadania perquè vingui vestida amb peces medievals o que almenys tinguin algun toc de l'edat mitjana. L'aforament estarà limitat a 250 persones, però enguany el preu serà més popular i passarà de costar 25 euros a només 18. Pels nens menors de 6 anys només costarà 10 euros.El Mercadal del Comte Guifré també tindrà altres novetats. Per exemple, el president de l'Associació Sabors Catalans, Josep Maria Soldevila, ha explicat que s'hi muntarà una exposició de catapultes de mida real que són rèpliques exactes de les medievals que es van construir fa molt de temps i que es restauraran a finals d'aquest any amb criteris històrics. A banda d'aquests elements de setge, enguany s'editarà una moneda de commemoració que s'ha batejat com ''l'Abat''. En aquesta edició es fabricarà davant de la gent i serà de record, però de cara a les properes edicions s'està contemplant que pugui ser una moneda amb la què es pugui comprar arreu del Mercadal ''però això ja és més complex i s'ha d'estudiar''. A la plaça de l'Abat Oliba, s'hi instal·larà una escola de cavallers pensada per la canalla en què podran entrenar-se amb les armes i eines d'aquella època (adaptades als nens) i on podran ser ordenats com a cavallers.Santanach ha convidat a tothom a venir a Ripoll per poder passejar-se pel Mercadal del Comte Guifré i ha donat una sèrie de consignes que el fan únic. El regidor de Cultura ha recordat que aquest mercat medieval és un dels primers que es va fer a Catalunya ''sinó el primer''. ''Quan una cosa funciona, creix i reprodueix com si fossin bolets'', ha argumentat. A més, Santanach ha assegurat que l'entorn del monestir és primordial pel concepte que es vol transmetre, ja que aquí és on va començar la llegenda de Guifré el Pilós. Enguany, també es preveu dissenyar una decoració i una estructura de mercat que serà completament diferent el què s'ha vist fins ara a Catalunya i arreu d'Espanya.

