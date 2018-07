​Foment ofereix diàleg a Uber i Cabify però manté els canvis compromesos amb els taxistes

El secretari d'Estat de Transports, Pedro Saura, ha ofert diàleg a la patronal que representa Cabify i Uber (Unauto) i ha defensat durant la reunió que tenir un marc regulador "estable" és "bo per a tothom perquè ofereix seguretat jurídica". El govern espanyol manté doncs el full de ruta al que es va comprometre davant els taxistes el dilluns i assegura que cal "corregir el desequilibri" perquè la realitat que marca la llei d'un vehicle de lloguer amb conductor (VTC) per a cada 30 taxis es reflecteixi als carrers. També manté que cal transferir competències a les comunitats autònomes, si bé no concreta com es podrà garantir la ràtio 1/30.El president de la patronal Unauto, Eduardo Martín, ha sortit "moderadament satisfet" de la reunió i ha rebaixat el to contra el paper del govern espanyol, a qui havia acusat de cedir al "xantatge" dels taxis . L'oferiment d'asseure en una mateixa taula taxistes, patronal de les VTC i membres del Ministeri ha calmat els ànims dins del sector.Martín també sosté que s'està complint la llei i que des de novembre de 2015 no s'estan concedint noves llicències de VTC en aquells territoris on la ràtio és superior a un vehicle de lloguer amb conductor per a cada 30 taxis. "Se'ns ha reconegut tant avui com ahir que totes les llicències que operen al mercat són legals", ha manifestat. No obstant això, Saura ha assegurat que existeix l'"evidència" que no es compleix l'1/30 i que aquesta pràctica crea un "desequilibri" que cal corregir, abordant "estructuralment" el problema.Abans de la trobada, Unauto ha acusat el govern espanyol de cedir al "xantatge" del sector del taxi. Saura ha rebut els representants d'aquesta patronal, l'endemà de reunir-se durant quatre hores amb els taxistes i prometre'ls un nou marc normatiu que faci realitat la proporció d'un vehicle de lloguer amb conductor (VTC) per cada 30 taxis . L'Estat també s'ofereix a transferir competències a ajuntaments i comunitats per tal que es pugui donar també una llicència urbana.Martín ha dit que han arribat "sorpresos" a la trobada perquè el govern espanyol ha "cedit" davant els taxistes, que són els que "dicten les normes", segons Martín. A més, ha assegurat que les més de 15.000 llicències que s'han donat fins a finals de novembre de 2015 són "legals" i que així ho estableix la sentència del Tribunal Suprem de principis de juny. Martín ha qualificat de "disbarat" transferir les competències a comunitats autònomes i ajuntaments.A les portes de la sala on s'han reunit amb el secretari d'Estat, Martín també ha demanat al govern espanyol que intercedeixi perquè cessi la violència contra els conductors de Cabify i Uber. Martín ha dit que més d'un centenar de vehicles han patit danys i que els conductors surten a treballar "atemorits". Fins i tot ha parlat d'agressions amb arma de foc que, segons diu, la policia està estudiant.Martín ha defensat que el 60% del negoci d'aquestes plataformes és de persones autònomes i empresaris que han adquirit la llicència i que "paguen impostos a Espanya" i, per tant, assegura que no pensen cedir i que les més de 15.000 llicències concedides fins a la sentència del Suprem són "legals" i no pensen renunciar a cap d'elles. També ha afegit que aquestes plataformes paguen entre 9 i 11 cops més impostos que els taxistes i que les usen més de 6 milions a tot l'Estat."El sector del taxi vol eliminar qualsevol tipus de competència, defensar el seu monopoli i qualsevol cosa és vàlida, és el moment de dir prou", ha subratllat. Abans de la reunió, ha avançat que demanaran al govern espanyol que no "cedeixi al xantatge" però assegura que els comunicats de premsa i les promeses expressades als taxistes són un símptoma de "debilitat" de l'executiu de Pedro Sánchez.Unauto també s'oposa a la transferència de competències a ajuntaments i comunitats autònomes i diu que és un "disbarat". El president acusa l'Ajuntament de Barcelona d'haver fet una "mesura il·legal" impulsant la llicència urbana (permisos que concedeix l'autoritat del transport per aquells vehicles que només circulen per la capital catalana) i diu que prova d'això és la suspensió cautelar que manté el TSJC per haver envaït competències estatals, ja que, de moment, és l'Estat qui autoritza les llicències VTC.La reunió s'ha celebrat al Ministeri de Foment on, des de dilluns al matí, els taxistes de la capital espanyola mantenen tallada la Castellana. Els taxistes han passat la nit als vehicles o a les tendes de campanya que han muntat a les zones verdes del mateix passeig i, de moment, asseguren que no es mouran almenys fins aquest dimecres. La policia espanyola manté un cordó de seguretat i no deixa acostar a aquesta zona cap vehicle de plataformes com Cabify i Uber. Els taxistes han reclamat "coherència" a Foment abans de la trobada del Ministeri amb Unauto.

