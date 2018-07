La Generalitat i l'Ajuntament tanquen el protocol de l'acte de record a les víctimes del 17-A

La Rambla de Barcelona acollirà, a primera hora del 17 d'agost, l'acte de record a les víctimes dels atemptats que van colpejar la capital catalana i Cambrils l'estiu de l'any passat . La Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona han tancat ja el protocol de la commemoració, que comptarà amb la presència dels principals representants polítics catalans a l'espera de conèixer la delegació estatal que hi pugui assistir.Segons ha indicat la consellera de la Presidència, Elsa Artadi, l'Ajuntament i la conselleria d'Interior ja tenen perfilats tots els detalls i ha volgut deixar clar que la sintonia ha estat "màxima" en tot aquest procediment. Les invitacions seran tramitades pel consistori. "Depèn d'ells. No volem donar transcendència a qui ve i a qui no", ha apuntat Artadi.En la manifestació organitzada l'any passat, un dels punts d'interès va ser la visita del rei Felip VI, que participava per primera vegada en una marxa des que és monarca. El rei espanyol va rebre xiulets per part d'un grup nodrit d'assistents

