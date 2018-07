​La patronal d'Uber i Cabify acusa el govern espanyol de cedir al «xantatge» del taxi

La patronal que representa plataformes com Uber o Cabify, Unauto, ha acusat el govern espanyol de cedir al "xantatge" del sector del taxi. El secretari d'Estat de Transports, Pedro Saura, rep aquest dimarts els representants d'aquesta patronal, l'endemà de reunir-se durant quatre hores amb els taxistes i prometre'ls un nou marc normatiu que faci realitat la proporció d'un vehicle de lloguer amb conductor (VTC) per cada 30 taxis . L'Estat també s'ofereix a transferir competències a ajuntaments i comunitats per tal que es pugui donar també una llicència urbana.El president d'Unauto, Eduardo Martín, ha dit que arriben "sorpresos" a la trobada perquè el govern espanyol ha "cedit" davant els taxistes, que són els que "dicten les normes", segons Martín. A més, ha assegurat que les més de 15.000 llicències que s'han donat fins a finals de novembre de 2015 són "legals" i que així ho estableix la sentència del Tribunal Suprem de principis de juny. Martín ha qualificat de "disbarat" transferir les competències a comunitats autònomes i ajuntaments.També ha demanat que cessi la violència i ha dit que més d'un centenar de vehicles han patit danys i que els conductors surten a treballar "atemorits". Per la seva banda, abans de la reunió els taxistes que segueixen concentrats davant del Ministeri, on se celebra la reunió, han reclamat "coherència" a Foment després dels compromisos que va adquirir en la reunió que va mantenir aquest dilluns amb les associacions del taxi.

