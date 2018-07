El Govern situa Mundó i Homs com a membres de la Comissió Jurídica

Carles Mundó, exconseller de Justícia, i Francesc Homs, exconseller de la Presidència i cap de files del PDECat a Madrid fins que va ser inhabilitat per la consulta del 9-N , han estat nomenats membres de la Comissió Jurídica Assessora (CJA), l'òrgan que s'encarrega de vetllar per la legalitat de les iniciatives de la Generalitat.Mundó va deixar la política després de les eleccions del 21 de desembre , en les quals es va presentar dins les llistes d'ERC, mentre que Homs, durant la inhabilitació d'un any i un mes, ha seguit col·laborant en l'estratègia jurídica dels presos i dels exiliats."Els nomenaments són positius, per la seva doble condició d'advocats en exercici i pel seu ampli coneixement de les institucions del país", ha assenyalat la consellera de la Presidència, Elsa Artadi, en la roda de premsa posterior al consell executiu.El Govern també ha decidit renovar Maria Mercè Darnaculleta i Eva Pons com a membres de la CJA, que en els primers compassos de la legislatura va tenir protagonisme pel dictamen que el president de la Generalitat, Quim Torra, li va encarregar davant la negativa del govern espanyol de publicar el nomenament dels consellers al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).En el capítol d'incorporacions a l'estructura de l'executiu cal sumar-hi l'arribada d'Elisabet Abad com a directora de l'Agència Catalana de Consum. Abad va formar part de l'operatiu del 9-N en tant que directora del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció, que va estar relacionat amb la confecció de les urnes de la consulta celebrada el 2014.

