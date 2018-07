​Presó per robar amb força en cases del Vallès i protagonitzar una persecució policial

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 47 anys, de nacionalitat xilena i veí de Barcelona, relacionat amb dos robatoris amb força al Vallès Occidental, concretament a Sant Cugat del Vallès i Matadepera. El 25 de juliol la Policia Local de Cabrils va localitzar un vehicle circulant per la localitat que havia estat sostret.El conductor del cotxe i els dos homes que l’ocupaven no va fer cas als agents que els demanaven que s’aturessin. Després de 800 metres de persecució el vehicle va col·lidir contra un mur i els tres homes van sortir corrents. Els agents van seguir als homes i en van detenir a un d’ells, els altres van fugir.El detingut duia a sobre guants i eines usades habitualment per robar en domicilis, també li van localitzar diverses joies, objectes electrònics, dues ulleres de sol i una cartera de pell amb diners. A més, poc abans de la detenció s’havien activat dues alarmes de dues cases de Cabrils molt properes a la zona on els agents van localitzar el vehicle.Els investigadors van relacionar els objectes que duia l’arrestat i els que és van localitzar dins del cotxe accidentat amb un robatori que s’havia produït a Matadepera el 5 de juliol, de fet el cotxe també havia estat sostret d’aquest domicili, i un altre a Sant Cugat del Vallès el 25 de juliol.L’arrestat va passar a disposició del Jutjat d’Instrucció número 2 de Mataró el 28 de juliol el qual va decretar-ne l’ingrés a presó. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.

