El Govern adverteix abans de la comissió bilateral que no concedirà un «temps infinit» a Sánchez

El Govern ha afrontat aquest dimarts l'última reunió del consell executiu abans de la cita de la comissió bilateral Generalitat-Estat. En la trobada de demà a Barcelona -la primera d'aquest espai de diàleg entre adminisitracions des del 2011-, el Govern espera que l'executiu de Pedro Sánchez mostri "voluntat" per fer passos endavant. La consellera de la Presidència, Elsa Artadi, ha advertit aquest dimarts que no concediran un "temps infinit" al diàleg amb Madrid si no es produeixen "progressos".Artadi s'ha mostrat convençuda que a partir de demà es pot avançar en l'esfera política i també sectorial. "Es va donar suport a la moció de censura per poder explorar un govern diferent. Si ens trobem que no passem de les paraules i que, a la pràctica, l'aproximació és la mateixa que amb Rajoy, no té massa sentit el que s'ha fet. Però hem de donar cert marge de temps. Són passos que han de fer ells", ha reflexionat la portaveu del Govern.La representació catalana de la comissió bilateral estarà liderada pel conseller d'Exteriors, Ernest Maragall; el vicepresident del Govern, Pere Aragonès; i la mateixa consellera de la Presidència. Artadi ha evidenciat que hi ha "reticències" en relació a qüestions troncals, com la del dret a l'autodeterminació, però que aquesta primera reunió ha de servir per dotar la comissió d'"impuls polític" i un calendari per concretar avenços en forma de grups de treball. "A la reunió de la tardor ja s'han de materialitzar acords", ha subratllat la portaveu.El Govern també ha validat en la reunió del consell executiu el Pla anual de cooperació al desenvolupament per al 2018. Artadi ha detallat que la dotació global ascendirà a 32,2 milions d'euros, dels quals gairebé 18 milions es destinaran a finançar les actuacions de l'Agència Catalana de Cooperació i 14 milions més es repartiran entre les actuacions dels diversos departaments, inclosa la conselleria d'Exteriors, que lidera les polítiques en aquesta matèria.Entre els acords de Govern també hi figura l'aprovació del nou contracte programa entre la Generalitat i l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAPUR) per al període 2018-2021. Estarà dotat amb 164 milions d'euros per gestionar els programes de beques, ajuts, premis i préstecs, així com per atendre els programes de suport a universitats i recerca científica fixats per la Secretaria d'Universitats i Recerca.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)