La Generalitat planteja un reforma de la llei del taxi i un registre dels VTC

La Generalitat ha posat sobre la taula dues mesures per intentar satisfer les demandes dels taxistes i desllorigar la crisi que manté bloquejat el centre de Barcelona: actualitzar la llei del taxi i aprofitar que el Tribunal Constitucional ha aixecat la suspensió d'un decret llei de la Generalitat per posar en marxa al setembre un registre dels vehicles de lloguer amb conductor (VTC). El sector, que s'ha reunit amb el departament de Territori, manté la vaga fins almenys aquest dimecres i aquest dimarts votarà si garanteixen uns serveis mínims en resposta als "gestos" que reconeixen que estan fent el Govern i el ministeri de Foment.El secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, ha explicat en acabar la reunió amb les associacions de taxistes que l'objectiu és aconseguir un acord que permeti la "convivència" entre el sector del taxi i els VTC "sense tensió ni confrontació" i en base a una competència "lògica" entre dos serveis que, ha insistit, són "diferents". "Hi ha una voluntat política de coexistència des d'una proporció que el mercat i el sector puguin acceptar", ha explicat Gavín, que ha definit com a "idònia" la proporció d'una llicència VTC per cada 30 de taxi tal i com demana el sector, una ràtio amb la qual s'ha compromès el ministeri de Foment.Com es garantirà aquesta proporcionalitat tenint en compte que la ràtio en aquests moments és d'1/7 ja són figues d'un altre paner. Gavín ha explicat que hi ha llicències sobreres que tenen uns drets adquirits i que, per tant, caldrà "certeses jurídiques" per saber com procedir. D'entrada, volen escoltar quina és la proposta que fa Foment als territoris per garantir aquesta ràtio.Amb independència del resultat de la reunió, la Generalitat ha explicat que s'ha aixecat la suspensió que el TC havia imposat sobre un decret llei que preveia mesures com ara la creació d'un registre dels VTC que permeti controlar que aquests vehicles operin en territoris on no estan autoritzats. Gavín ha anunciat que aquest registre estarà operatiu en fase de proves al setembre. Des de Territori també s'han mostrat disposats a obrir la llei del taxi per "actualitzar-la i modernitzar-la". "Si el sector diu que està competint en condicions desiguals, es pot actualitzar la llei per ajudar-lo a ser més competitiu i a incorporar noves tecnologies", ha defensat Gavín, que també ha demanat al sector que facin compatible la vaga amb la mobilitat de la ciutadania, una petició que podria resoldre's amb la prestació de serveis mínims a partir d'aquesta tarda.La Generalitat s'ha mostrat disposada a mantenir una taula de diàleg amb els taxistes per "consensuar" les mesures de futur. En sortir de la reunió, el portaveu d'Élite Taxi, Tito Álvarez, ha celebrat que la relació amb la Generalitat hagi estat "sempre fluïda". Luis López, president de l'Agrupació Taxi Companys, ha considerat "molt important" el registre de VTC proposat per la Generalitat perquè, ha recordat, aquests tipus de vehicles només poden facturar un 20% fora del territori on poden operar.

