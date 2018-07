S'exhaureixen en menys de dues hores les entrades del dia gran del Concurs de Castells

Les entrades per a la jornada de diumenge al 27è Concurs de Castells de Tarragona, que tindrà lloc el primer cap de setmana d'octubre a la Tarraco Arena Plaça, s'han exhaurit en menys de dues hores. Els tiquets s'han posat a la venda aquest dimarts mitjançant una pàgina web. Concretament, per dissabte s'han posat a la venda 4.080 entrades de la graderia, i s'han deixat 360 localitats per a colles i 300 per a patrocinadors i promocions. Per aquesta jornada encara queden entrades.Per diumenge, partint de l'aforament de 4.740 localitats a la graderia, s'han posat a la disposició del públic 3.680 entrades, i s'han deixat 760 localitats per a colles i 300 per a patrocinadors. Pel que fa a les localitats del primer pis, que compta amb un aforament de 1.200 places, 1.050 es posen a la venda i les altres 150, es reserven per als patrocinadors. Respecte a edicions anteriors, els preus s'han encarit dos euros per a la jornada de diumenge, el dia de més expectació dels tres dies de concurs.

