Detingut l'entrenador d'un campus de futbol per abusos sexuals a menors

La Guàrdia Civil ha detingut un home que exercia com a entrenador en un campus de futbol en una localitat de la comarca valenciana de l'Horta per suposats abusos sexuals a menors. L'arrestat ha passat ja a disposició del Jutjat d'Instrucció número 1 de Catarroja (València).Segons publica el diari Las Provincias, l'home, de 22 anys, va ser detingut després que quatre menors d'entre 13 i 16 anys afirmessin que havien estat víctimes d'abusos per part seva.L'home treballava com a entrenador de futbol en un campus formant adolescents en aquest esport.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)