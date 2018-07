Aragonès, a «Bloomberg»: «L'independentisme és tan divers que és impossible reduir-lo a una llista»

"No renunciem al nostre projecte polític, sinó que requerirà un temps diferent i un altre equilibri de forces polítiques", ha relatat el vicepresident català, Pere Aragonès, en una entrevista a Bloomberg . Aragonès s'ha mostrat determinat a avançar "quan hi hagi les condicions adequades per tenir èxit".En aquest sentit, el mitjà també es fa ressò del nou espai polític impulsat per Carles Puigdemont, de qui expressa que "intenta mantenir el moviment" independentista "en un sol bloc". En relació a la Crida Nacional per la República, Bloomberg recull l'opinió d'Aragonès al respecte. El dirigent d'ERC desestima la iniciativa perquè creu que "el moviment independentista és tan divers que és impossible reduir-lo a una única llista".Un dels punts centrals de l'entrevista fa referència a l'empresonament del líder d'ERC, Oriol Junqueras, de qui Aragonès diu que és un home de conviccions fermes i això l'ajuda ara que està a la presó. També relata que si la seva formació va donar suport a la investidura de Pedro Sánchez "no haurien de ser tractats com a rebels que mereixen estar presó".Aragonès afirma ser "plenament conscient" que el que ha passat en els últims vuit anys no es resoldrà en vuit setmanes i aposta per mantenir el diàleg com a camí per avançar.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)