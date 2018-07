Denunciat per «sacsejar i intimidar» una dona que posava llaços grocs a Tortosa

El CDR de Tortosa ha denunciat una "agressió feixista" a la capital ebrenca durant un acte organitzat per l'ANC el passat dissabte. Es tractava d'una convocatòria per posar llaços grocs a l'avinguda Generalitat per tal de donar la benvinguda a la Marxa per la Llibertat que havia convocat l'ANC de les Terres de l'Ebre i que es feia amb vehicles per diferents municipis.Segons s'ha denunciat, un home hauria insultat i increpat repetides vegades el grup que portava els llaços grocs i fins i tot hauria intimidat i sacsejat una de les participants. Per aquests fets se li ha interposar la denúncia pertinent i es celebrarà un judici ràpid, aquest dimecres al matí, al jutjat d'Instrucció número 1 de Tortosa.El CDR ha convocat una concentració de suport a la víctima. "Quan els toquen a una ens toquen a totes. Perquè no podem permetre que el feixisme campi per Tortosa amb total impunitat", argumenten en un comunicat.

