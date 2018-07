El País Valencià mantindrà la religió com a optativa a segon de batxillerat

Seguint la línia argumental del Tribunal Suprem, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha emès una acta reiterant l'obligació d'oferir l'assignatura de religió com a optativa al segon curs de Batxillerat.El tribunal valencià ha decidit acceptar les mesures cautelars presentades per la Unió Sindical Obrera fins que es resolgui el recurs que la mateixa entitat va presentar contra el decret del Consell de la Generalitat valenciana, que regula el currículum de secundària i batxillerat.El TJSCV ho ha fet oficial aquest dilluns en una acta en la què accepta el recurs i suspèn el decret de forma cautelar, de manera que la religió passa a ser una assignatura optativa de segon de Batxillerat al País Valencià.Al recurs se n'hi suma un altre presentat la setmana passada per l'Associació Professional de Professors de Religió de Centres Estatals (Apprece), amb la que el tribunal ja tenia decidida la suspensió cautelar del decret.La sala del contenciós del tribunal ha apel·lat, en l'acta emesa, als arguments que va donar el Suprem mesos enrere:"S'haurà d'explicar que les característiques d'aquesta regulació i programació són de tal naturalesa que justifiquen l'absència de la religió i en aquest cas no trobem la justificació"."La llei orgànica 2/2006 obliga a incloure també la religió a segon de batxillerat entre les assignatures objecte d'elecció tret que raons derivades de la programació i de la oferta educativa correctament explicades justifiquin no fer-ho.", va aclarir el Suprem en la mateixa sentència.El conseller d'Educació, Vicent Marzà, ha criticat que ara s'obligui a oferir una assignatura com religió a segon de batxillerat, "quan no s'ha fet mai".Marzà ha explicat que han modificat el decret de currículum d'ESO i batxillerat per ampliar "per exemple, les hores d'anglès" però que no han tocat res respecte la religió. El conseller també ha reiterat que ni amb l'anterior decret del PP s'havia impartit aquesta assignatura a batxillerat.

