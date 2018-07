Tots els partits condemnen l'agressió feixista de Manresa

El @_pscmanresa, condemnem exaltacions feixistes com les que hem vist en imatges d'ahir a #Manresa a la plaça 11 de Setembre; i més encara si acaben en violencia. I ho diem els qui defensem que, en aquell indret, hi hauria de continuar onejant la Senyera que ens representa a tots — Felip González (@felgonzalez) 30 de juliol de 2018

Momento en el que hoy por la noche un grupo de cuatro fascistas españoles, han agredido brutalmente a siete catalanes en Manresa -cinco de ellos trasladados a urgencias.



No s'aturaran fins que no hi hagi morts. Ningú ens protegeix. Defensem-nos, hòstia.#LlibertatPresosPolítics pic.twitter.com/pf3dLYjnIV — Sergi Pinkman (@sergipinkman) 30 de juliol de 2018

Nuestra total y absoluta condena a cualquier tipo de agresión. Desde @CiutadansCs presentamos una propuesta para que el Parlament condenara la violencia pero los partidos separatistas se negaron. Solo los que viven en otra realidad niegan esta dolorosa fractura social. — MIGUEL CEREZO (@MIGUEL_CE) 31 de juliol de 2018

Resposta unànime entre els partits polítics amb representació a l'Ajuntament de Manresa sobre l'atac feixista que vàren patir set independentistes la matinada de dilluns a la plaça Onze de Setembre . CDC, ERC, la CUP, el PSC i Democràcia Municipal van usar les xarxes socials el dilluns per condemnar l'atac feixista que es va produir a Manresa. Aquest dimarts, també s'hi ha sumat Ciutadans.Els partits sobiranistes van usar Twitter per condemnar l'acció violenta. Membres d'ERC i de la CUP van participar a la manifestació que va tenir lloc al vespre a Manresa. CDC es trobava a la mateixa hora celebrant l'assemblea d'elecció de Valentí Junyent com a alcaldable de la formació a les eleccions municipals que tindran lloc el mes de març de 2019.El president del PSC de Manresa, Felip González, també va fer servir el Twitter per condemnar l'acció, tot recordant que la seva formació defensa que sigui la senyera la bandera que presideixi la plaça Onze de Setembre.Finalment, Democràcia Municipal va passar un breu comunicat via Whatsapp per condemnar l'acció feixista.Passat el migdia, Ciutadans també ha condemnat l'agressió per boca del seu regidor a Manresa Miguel Cerezo.

