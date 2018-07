Cinc detinguts en la desarticulació d'un punt de venda de drogues a la Jonquera

La Guàrdia Civil van desmantellar el passat 27 de juliol un important punt de venda i consum de drogues a La Jonquera (Alt Empordà) i van detenir cinc persones de nacionalitat marroquina. En l'operació, anomenada "Blancheneige", es va centrar en aquest grup de persones que presumptament disposaven d'un laboratori per a la fabricació de substàncies estupefaents, així com a la venda de diverses substàncies des de diversos domicilis i un bar de La Jonquera.La droga es venia principalment a ciutadans francesos, que després de ser captats de diversos domicilis i bars es desplaçaven a pisos per consumir la droga que havien adquirit i així no ser interceptats a la sortida de l'habitatge.Finalment, divendres passat a primera hora van fer una entrada simultània a quatre domicilis de La Jonquera i un de Figueres i posteriorment un bar que regentava un dels detinguts. Durant el registre del domicili del principal investigat, els agents van trobar unes claus amagades al lavabo que corresponien a un pis situat al mateix edifici i actualment deshabitat que era utilitzat per al consum de drogues. El pis comptava amb un circuit tancat de televisió, de manera que el detingut podia veure en directe què hi succeïa.Arran de les entrades als domicilis, els agents van intervenir 130 grams de cocaïna, 90 grams d'heroïna, 8 grams d'haixix, una escopeta de calibre 16, una carabina d'aire comprimit, un revòlver d'avantcàrrega, dos matxets de grans dimensions, una pistola de fogueig, 15 telèfons mòbils, un vehicle, una televisió, 5.600 euros i material divers per a la manipulació, tall i venda d'estupefaents.Amb aquesta operació, s'ha donat per desarticulada una important organització dedicada a la venda a petita escala a La Jonquera i rodalies. Les diligències i els detinguts es van posar a disposició del Jutjat número 8 de Figueres, que dirigia l'operació.

