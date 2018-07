Arrenca la venda d'entrades per al Concurs de Castells de Tarragona

Aquest dimarts es posen a la venda les entrades per al Concurs de Castells de Tarragona, que tindrà lloc el primer cap de setmana d'octubre a la Tarraco Arena Plaça . A partir de les 10 del matí es faran públiques, a través de les xarxes socials oficials del Concurs, els enllaços de les pàgines web per accedir a la venda d’entrades des d’on es podrà realitzar la compra de fins a un màxim de 4 entrades per persona.Els preus s'han encarit lleugerament -2 euros- en la jornada del diumenge, el dia de més expectació dels tres dies de concurs (preu entre 8 i 12 euros). La diada de dissabte, la del 6 d'octubre, manté el preu, que és de 5 euros. L'accés a la jornada de Torredembarra, el diumenge anterior, es manté gratuït.

