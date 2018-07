El govern espanyol avisa que Catalunya perdria 486 milions amb el rebuig a l'objectiu de dèficit

El govern espanyol ha avisat que Catalunya perdria 486 milions d'euros amb el rebuig a la senda de dèficit elaborada per l'executiu de Pedro Sánchez. El nou objectiu de dèficit dona llum verda a les comunitats autònomes per augmentar 2 dècimes el sostre de despesa, però aquest va ser tombat el passat divendres al Congrés dels Diputats per l'abstenció de Podem, ERC i el PDECat, en el que va ser el primer gran revés per al govern socialista "Això significa que Catalunya seria la comunitat autònoma que més recursos perdria si es rebutja la senda d'estabilitat aprovada pel govern espanyol i que beneficiaria a totes les comunitats autònomes", ha insistit en un breu comunicat la delegació del govern a Catalunya, que ha avançat que el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) es reunirà demà dimarts a Madrid amb l'objectiu que els representants de les comunitats autònomes "abordin el dèficit que els correspon en base a la nova senda".La Generalitat ha comunicat que cap representant del Govern assistirà al Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) ja que vol "prioritzar" la interlocució bilateral amb l'executiu espanyol.

