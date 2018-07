FOTOS Arrenquen estaques grogues plantades en suport dels presos polítics en una rotonda de Berga

Veïns de Berga en el moment en què l'espanyolista bagenc intentava endur-se les estaques. Foto: Cedida

L'ANC Berga ha tornat a col·locar les estaques. Foto: Cedida

El president de Democracia y Unidad Española i un dels principals responsables dels grups de GDR del Bages, Jaime Vizern, ha intentat arrencar aquest vespre les estaques grogues en suport als presos polítics i exiliats que llueixen en una de les rotondes de Berga des d'abans de Patum i que van ser col·locades en el seu moment per la territorial de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC).Els fets han passat a la rotonda de l'entrada centre de la ciutat. Cadascuna de les estaques porta el nom d'un dels polítics catalans empresonats o bé d'un dels exiliats i han lluït a l'entrada de Berga sense patir incidències fins aquest dilluns. Testimonis presencials han assegurat que l'individu que ha intentat arrencar les estaques anava acompanyat d'una altra persona, una dona jove.Es tracta d'una zona amb molta afluència de trànsit. Segons han relatat fonts de l'ANC Berga, un veí de la ciutat ha intercedit quan ha vist que el jove estava arrencant les estaques "de males maneres", que es disposava a endur-se-les amb el seu cotxe i que fins i tot n'havia malmès alguna.ha parlat amb el veí que ha impedit que s'enduguessin les estaques, que ha preferit no donar el seu nom. Aquest veí ha explicat que ha demanat a Vizern que deixés els símbols on els havia trobat i que posteriorment s'ha negat a moure's de davant del vehicle perquè aquest es disposava a endur-se les creus. Ha estat el mateix Jaime Vizern qui ha trucat als Mossos d'Esquadra. Fins al lloc dels fets, s'ha desplaçat una dotació de la policia catalana i la policia local.L'ANC Berga ha tornat a col·locar les estaques grogues amb els noms dels presos i exiliats aquesta mateixa nit.

