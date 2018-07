Maragall adverteix sobre la comissió bilateral: «Esperem la millor oferta per a Catalunya»

No “hem de votar” cap acord predeterminat.

Al contrari, el 80% dels catalans i catalanes volem votar i triar la millor opció per el nostre futur com a país.

Esperem, doncs, la millor oferta del Gobierno per a Catalunya.

I aleshores decidirem lliurement.https://t.co/wj0L6gBT3p — Ernest Maragall (@ernestmaragall) 30 de juliol de 2018

El conseller d'Afers Exteriors de la Generalitat, Ernest Maragall, ha llençat una advertència a la ministra Meritxell Batet a només dos dies de celebrar la comissió bilateral entre l'Estat i el Govern. A través del seu compte de Twitter, Maragall adverteix que "esperen la millor oferta per Catalunya".El missatge ha estat contestant la ministra i li ha recordat que "no han de votar cap acord predeterminat". "Al contrari, el 80% dels catalans i catalanes volem votar i triar la millor opció pel nostre futur com a país", ha afirmat el conseller. Maragall i Batet ja es van reunir la setmana passada per establir certes condicions de la reunió bilateral , com que se celebraria a Barcelona. El conseller també va posar condicions per marcar l'agenda de la trobada.En definitiva, va reivindicar que més enllà de parlar de competències, d'inversions i de les suspeses pel Tribunal Constitucional, s'havia d'incloure a l'ordre del dia el fet de poder parlar de la situació dels presos i dels exiliats, així com del dret a l'autodeterminació.

