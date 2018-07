Manifestació multitudinària a Manresa contra les agressions feixistes d'aquesta matinada

Un miler de persones s'ha concentrat aquest vespre a Manresa per condemnar les agressions feixistes d'aquestes últimes setmanes i especialment la d'aquesta matinada contra set independentistes. Els manifestants han desfilat pel Passeig, la via principal de la ciutat, en direcció a l'Ajuntament per reclamar al govern municipal que es posicioni contra les agressions.Persones de totes les edats, especialment gent gran, han acompanyat la manifestació des de la plaça 11 de Setembre, baixant pel Passeig, el carrer Àngel Guimerà, la plaça de Sant Domènech, el Born i fins a l'Ajuntament.

