​Jordi Ramírez, d'Élite Taxi: «No farem ni un pas enrere perquè ens han enganyat moltes vegades»

Jordi Ramírez amb cartells reivindicatius d'Élite Taxi. Foto: Jordi Bes

Élite Taxi de Barcelona és l'associació que els darrers anys ha pres la iniciativa de les reivindicacions dels taxistes perquè es limiti els cotxes de lloguer amb conductor (VTC) d'empreses com Uber i Cabify. L'entitat és de les meves noves del sector, però s'ha posat al capdavant de les mobilitzacions perquè es garanteixi el compliment de la ràtio legal d'un vehicle VTC per cada 30 taxis. La veu més visible de l'organització, i que gaudeix d'un ampli respecte dins el sector, és la del portaveu, Alberto Álvarez, que ha acudit a la reunió del Ministeri de Foment per explorar vies per desencallar el conflicte Entre les persones que han estat en contacte directe amb ell de la Gran Via i el passeig de Gràcia de Barcelona figura el president d'Élite a la ciutat, Jordi Ramírez, amb el qual repassem la trobada amb Foment i les claus de les mobilitzacions dels darrers dies. El detonant de la protesta que ha bloquejat el centre de la capital catalana ha estat que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha suspès cautelarment el reglament metropolità que pretenia que es compleixi la ràtio d'1/30 . Segons Ramírez, l'ànim del sector és el de no fer "ni un pas enrere", perquè considera que ja els han "enganyat moltes vegades".- Sembla que ha estat positiva, però no ens creiem res. Foment ens ha enganyat una i una altra vegada. L'1/30 era una enganyifa. Diuen, us faré el reial decret de l'1/30, però qui ho aplica? No ho aplica ningú. Arriba Ada Colau, ho aplica i li tomben, després d'un judici en el qual els nostres advocats van arrasar completament. Va ser de jutjat de guàrdia.- Vam sortir amb una sensació molt positiva, vam veure que Foment es va retirar la tarda abans [les mesures cautelars que sol·licitava per suspendre el reglament] i això semblava que et donava una mica d'aire, però no.- Ho volem per escrit. No val una nota de premsa. Volem la signatura del ministre de Foment o de qui sigui. Si hem d'esperar a dimecres o divendres, esperarem.- El que la gent vulgui en assemblea. Quan estaven informant del resultat de la reunió de Foment, la gent deia que ni un pas enrere, que ja estem cansats, que ens han enganyat moltes vegades, tant Foment com Generalitat. Ara quan se't posen de cara a l'Àrea Metropolitana i l'Ajuntament, venen els de fora i t'ho tomben. Estem molt cansats.- No el poder, tenim la raó. Hi havia un decret que era l'1/30. Apliqueu-lo, és molt fàcil. Estem molt desanimats en aquest aspecte.- Contundents hem estat perquè això no ha passat mai. Fa 33 anys que no es veia una vaga de 48 hores i feia un fotimer d'anys que no es convocava una vaga indefinida del taxi, i amb el compromís de la gent. Veus una quantitat de cotxes brutal. A la nit hi ha un ambient festiu. La gent si s'escalfa dirà volem més, i llavors costarà frenar-la.- Això mai està justificat. També et dic que en reunions que hem tingut amb els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana, Foment i l'Àrea Metropolitana els diem que la gent està molt calenta, que no s'ha fet cas al taxista, i això algun dia acabarà malament. No ha acabat molt malament, però aquestes agressions s'han de condemnar, no ens agraden. Durant la manifestació del dimecres no hi va haver cap problema. És quan es desconvoca, la gent tira cap avall i es troben un conductor d'aquests [VTC] que venen a provocar, perquè ahir estaven aquí a la Gran Via provocant. Et passaven, et feien llums... Ens han passat cotxes un amb una càmera de televisió al costat. Això és una provocació.- No té importància. Quan ens arribi que aquest senyor ha fet alguna cosa malament, ho valorarem, i si se l'ha de fer fora, se'l farà fora.- Pot ser que sí, però també donem una bona imatge altres vegades quan fem els serveis gratuïts des de l'aeroport, els serveis socials, portem els avis a la platja, portem els nens a Port Aventura. Ho sé, ho sentim, sé que queden aquestes coses però fem moltes coses bones també.- Amb la seva feina potser no faria el mateix. A aquest bar no hi tornaré mai més perquè he tingut una mala experiència... Potser era un mal dia d'aquest senyor del bar, i potser li dono una segona oportunitat perquè està al costat de casa meva o perquè és el meu veí i paga impostos.- Sí (riu). El taxi està en guerra, sí.- Ells [les empreses VTC] no volen posar 100 o 200 cotxes al carrer, volen posar-ne 4.000 Uber i 4.000 Cabify, i ens volen fer fora. Quan aquest viatge que fas per 10 euros no tinguis més remei que fer-lo amb un cotxe d'Uber i Cabify, i que el viatge de 10 euros et costi 15 o 20, i el xòfer cobrarà un 25% només d'aquesta carrera, llavors comprovarem què ha passat. Diràs, què ha passat aquí? Treball precari, a tu et cobraran més i la pasta se l'emportaran els rics. Darrere aquesta gent que condueix hi ha molta gent de pasta. No són quatre gats que estan pelats.- Que es respecti l'1/30 i que el decret que ha fet Ada Colau es posi en funcionament.

