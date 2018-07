El Bulevard Rosa baixa la persiana després de 40 anys al Passeig de Gràcia

El Bulevard Rosa tancarà les seves portes aquest dimarts després de 40 anys d'activitat al Passeig de Gràcia de Barcelona. Les emblemàtiques galeries diuen adeu com ho va fer fa pocs dies Pedralbes Centre, que operava des de fa quasi tres dècades a l'Avinguda Diagonal.Les galeries van obrir l'any 1978 i s'acomiaden després que la propietat hagi optat per no renovar els contractes amb la intenció d'unificar part de l'espai en grans locals que substituiran les botigues de boda, joieria i sabates, entre d'altres, que hi havia. El contacte va finalitzar el desembre passat, però la propietat ha permès obrir fins aquest estiu per aprofitar la campanya de Nadal i les rebaixes.Ubicat entre els carrers València i Aragó, el Bulevard Rosa ocupa uns 5.000 metres quadrats i malgrat el tancament, les botigues que tenen entrada directa per Passeig de Gràcia es mantindran. La majoria dels establiments de les galeries tenen previst continuar la seva activitat traslladant-se en altres locals mentre que algunes es veuran obligades a tancar el negoci.Si bé bona part de les botigues ja han tancat, algunes obriran aquest dimarts i tindran fins divendres per acabar de recollir les seves pertinences. El dia 3 d'agost, la galeria baixarà definitivament la persiana.

