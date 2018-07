Apareix per sorpresa una capsa de documentació del màster que va cursar Casado

La Universitat Rei Juan Carles ha trobat "per sorpresa" una capsa amb documentació sobre el de màster que va cursar el president del PP, Pablo Casado, el 2008 i el 2009.Es tracta d'informacions d'alumnes que van cursar el mateix màster sobre Dret Autonòmic que Casado durant el curs 08-09. Després d'haver assegurat, fa una setmana, que no tenia cap constància de cap mena de document que acredités la feina feta per Casado , la URJC assegura a la jutge que porta el cas (que és el cas del màster de Cifuentes) que en la capsa trobada no hi ha cap document que acrediti els 20 crèdits cursats pel president del PP.Segons ha informat l'agència EFE i han reproduït altres mitjans, la universitat va comunicar aquesta troballa de forma verbal divendres passat al jutjat d'instrucció número 51 de Madrid i no pas al Vicerrectorat de Postgraus, que és l'organisme que transmet la informació en la investigació interna de la URJC.

