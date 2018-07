Neix «Ttap», la versió en euskera de la Revista Esguard

La nova revista Ttap Foto: Ttap

El model de la Revista Esguard –publicació setmanal multimèdia, exclusiva per a dispositius mòbils– tindrà una rèplica per partida doble al País Basc. En una acte a la seu de la cervesera Keler Donostia, es va presentar la nova Revista Ttap, que es publicarà cada setmana en dues edicions: Bizkaia i Gipuzkoa.L’acte va comptar amb la presència de nombroses personalitats de la política, la societat i la cultura basques, i va servir per publicar oficialment el primer número de les dues edicions, amb l’actriu Nerea Garmendia a la portada de Ttap Gipuzkoa i el músic Alex Sardui a la portada de Ttap Bizkaia.La rebuda de la nova revista entre els lectors en euskera ha estat formidable: poques hores després de l’estrena, l’aplicació per accedir a la publicació es va col·locar número 1 entre les més populars de la categoria "Revistes i Diaris" a les botigues en línia Google Play i Apple Store, a nivell estatal. Una fita notable per a un mitjà en euskera.La nova Revista Ttap aprofitarà l’experiència acumulada a Catalunya per la Revista Esguard, que manté un acord de col·laboració ambi que fa poques setmanes va superar el número 300 arribant gratuïtament cada setmana a més de 15.000 mòbiles i tauletes. La nova iniciativa editorial basca és fruit de la col·laboració entre Esguard Publicacions i quatre empreses periodístiques del territori: Tokikom, Anboto, Baleike i Goiena.Tots cinc han sumat esforços per fer realitat la Revista Ttap, que serà dirigida per la periodista Monika Belaustegi i comptarà amb una nòmina extensa de entrevistadors, opinadors i col·laboradors, com ara Pilar Kaltzada, Ander Izagirre, Hasier Hilario, Izaro Andres, Joseba Barandiaran, Arantxa Urretabizkaia, Unai Iturriaga, Joseba Sarrionandia, Lara Izagirre o Arantza Santesteban.La directora de la nova Revista Ttap, Monika Belaustegi, creu que “és un producte que faltava en euskera, amb un format de consum d’informació multimèdia ràpid i urbà”. L’editor de l’Esguard, Germà Capdevila, assegura que "una proposta fresca i avançada com Esguard i Ttap són ideals per a cultures petites i minoritzades, perquè permeten fer arribar amb facilitat continguts de qualitat a les butxaques dels usuaris".

