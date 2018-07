La CUP rebutja participar en la preparació de la comissió bilateral Generalitat-Estat

La CUP no ha participat a la reunió de preparació d'aquest dilluns, entre Govern i grups parlamentaris, de cara a la convocatòria de la comissió bilateral Estat-Generalitat de dimecres. "L'acció política [de la CUP] al Parlament no ha de contribuir a potenciar una nova fase autonomista i pactista amb l'Estat i ha d'estar orientada cap a una ruptura democràtica amb els marcs imposats pel règim del 78", asseguren en base al seu full de ruta.Així doncs, no han participat a la trobada preparatòria perquè "no hi ha una alternativa en els actuals marcs constitucionals i autonòmics que constitueixin una autèntica ruptura democràtica". Segons recull un comunicat de la formació, els cupaires consideren que s'han de centrar en defensar el dret a l'autodeterminació i en "dinamitzar i impulsar els espais d'institucionalitat pròpia".Per tot plegat, els cupaires avisen que es posicionaran en contra de "tota relació bilateral amb l’Estat que no busqui una solució democràtica al conflicte polític que passi necessàriament pel reconeixement al dret a l’autodeterminació".

