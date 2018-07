Un dels independentistes agredit per feixistes a Manresa és un menor de 15 anys

Un dels set independentistes agredits la matinada de dilluns per feixistes a la plaça Onze de Setembre de Manresa és menor d'edat, concretament té 15 anys, i ha presentat denúncia als Mossos d'Esquadra acompanyat dels seus pares aquest dilluns a la tarda, segons han informat a, fonts properes a la famía.El jove, que es trobava amb el grup d'independentistes en el que havia de ser una acció reivindicativa, com la de penjar una estelada del pal de la plaça Onze de Setembre, es va veure envoltat en l'acció agressiva dels espanyolistes i fa rebre cops de puny i patades de dos dels agressors.Quan el noi va arribar a casa al vespre no va comentar res als seus progenitors, però aquest dilluns al matí, amb el ressò mediàtic que ha tingut l'agressió, ho ha explicat a casa, i els seus pares han decidit que denunciés els fets a la policia catalana.El menor ha anat primer de tot a Sant Joan de Déu per fer una exploració d'avaluació de les contusions que va patir, i posteriorment s'ha dirigit a la comissaria a presentar la denúncia. Els Mossos d'Esquadra, que ja havien tancat les diligències i les havien lliurat al jutjat, hauran de fer una ampliatòria perquè es pugui incroure en la instrucció del cas.

