La seu de Compromís a Castelló, plena d'adhesius en defensa del Valle de los Caídos

Malgrat el seu odi i la seua intolerància, no ens callaran.



Hui hem patit un atac feixista a la nostra seu. Diuen que no cal remenar el passat però el que fan és exaltar les restes de la dictadura.



Moltes gràcies per les mostres de solidaritat rebudes. pic.twitter.com/NI1J8cOeJ9 — Compromís per Castelló (@CompromisCS) 30 de juliol de 2018

La seu de Compromís a Castelló de la Plana ha despertat aquest dilluns amb la façana plena d'adhesius en defensa del Valle de los Caídos. Les etiquetes enganxades aquest cap de setmana mostren el rostre de Pedro Sánchez acompanyat de la frase "El PSOE profana tumbas", així com el missatge "¡El Valle no se toca!".Des de la coalició mostren el seu "absolut rebuig a l'atac feixista" que ha patit la seu. Així, el portaveu de la formació, Ignasi Garcia, ha denunciat "els actes vandàlics que han patit els últims dies les nostres seus al llarg de tot el país" i s'ha mostrat profundament preocupat per la ideologia que hi ha darrere d'aquestos actes, ja que es tracta "d'una reacció ultra en una nova onada que recorre tota Espanya i que organitzacions com Hazte Oír, que dóna total suport a la nova direcció del Partit Popular, glorifiquen i diuen que no s'ha de remoure el passat". "En realitat, el que volen és seguir exaltant una dictadura feixista", ha afegit.Garcia ha volgut recordar que "aquesta dictadura va generar dos milions d'exiliats que van haver de fugir d'Espanya només per pensar diferent, va deixar centenars de milers de morts i va prohibir l'ús de la nostra llengua". Per al portaveu municipal, el fet que "determinades organitzacions intenten blanquejar el feixisme i el tracten amb aquesta lleugeresa, dóna ales a aquestos comportaments radicals i ultres". "El que ens preocupa realment és que el Partit Popular està fent el mateix discurs que estan fent aquestos radicals, que no són demòcrates, i que la gent que creiem en la democràcia i en el diàleg hem de condemnar i rebutjar", ha conclòs Garcia.Des de Compromís per Castelló recorden també que, la setmana passada, tant la seu del PSPV-PSOE a Castelló com la seu nacional de Compromís a València van patir atacs feixistes que volen "condemnar i rebutjar amb absoluta contundència". Així mateix, demanen que tant el Partit Popular com Ciutadans "siguen capaços de condemnar aquestos atacs".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)