El conductor del cotxe dels agressors de Manresa només té carnet de ciclomotor

▶ Oscar Gonzalez, Raul Macià i Tony Noguera increpant-nos mentre tornavem a penjar l'estelada a la Plaça 11 de setembre



👉 Sabem qui sou, no us tenim por#FeixismeMaiMés #AntifeixestesSempre pic.twitter.com/VYESupUDT3 — Arran Manresa (@ArranManresa) 29 de juliol de 2018

El conductor del cotxe que va donar voltes a la plaça de l'Onze de Setembre de Manresa increpant els independentistes que reposaven l'estelada només té en vigor el carnet per conduir ciclomotors, segons ha pogut saberAbans de l'agressió feixista d'aquesta matinada de dilluns, quatre feixistes en un cotxe s'han dedicat a insultar els independentistes que reposaven l'estelada de la plaça Onze de Setembre de Manresa. El vehicle, un Renault Megane Scenic, és propietat de Raul Macià, el feixista de Balsareny que s'ha dedicat les darreres setmanes, des que va sortir de presó, a fer actes de vandàlics contra llaços grocs i estelades, i que ha culminat aquesta matinada, capitanejant l'agressió contra set independentistes.Però Raul Macià no conduïa el cotxe de la seva propietat aquesta nit, ja que té el permís de conduir retirat per decisió judicial. Tampoc ho feia Tony NM, el feixista de Lledoners, perquè tampoc no té carnet de conduir cotxes en vigor.Qui conduïa el cotxe era Óscar GG, un conegut feixista de Sallent, que la setmana passada, amb Macià, va treure l'estelada del Parc de Bombers de Manresa. Óscar GG, però, tampoc té el premís per a conduir turismes en vigor, i només pot conduir ciclomotors.Conduir un turisme sense tenir carnet pot suposar una infracció greu sancionable amb 500 euros, depenent de si el conductor no ha tingut mai el carnet, o el té retirat per decisió ferma -extrem que no ha pogut confirmarsobre Óscar GG.Si algú presentés denúncia per aquests fets, Óscar GG s'enfrontaria a sancions per valor de 800 euros per diverses infraccions de trànsit que estan recollides en el vídeo , a més de per conduir sense tenir el carnet. Raúl Macià podria ser sancionat, com a acompanyant, per no portar el cinturó de seguretat cordat, a 200 euros més.

