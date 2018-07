Mor el fotògraf Joan Iriarte als 82 anys

El fotògraf barceloní Joan Iriarte ha mort als 82 anys deixant un ampli llegat professional arreu del món. Establert a Sitges des dels anys 90, va forjar una extensa trajectòria com a fotògraf personal d’artistes nacionals i internacionals importants i va ser l'encarregat de recollir el procés creatiu de Josep Maria Subirachs a la Sagrada Família.D'entre la quarantena de llibres que va publicar, destaquen Sitges d’ahir i de sempre, Retrats i entorns de Sitges, i també dues obres més: Llum de Sitges i Sitges en blau fruit de la col·laboració amb el poeta David Jou i Mirabent.Guardonat amb premis de prestigi com el Pravda de fotografia, va exposar a diferents ciutats del món com Nova York, Moscou, Venècia o Tòquio. A Sitges va realitzar una antològica al Mercat Vell l’any 2002 i la mostra Un hivern a Moscou a l’Edifici Miramar l’any 2005.

