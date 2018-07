El PP vol dotar els jutges de «més eïnes» per «combatre els atacs a l'Estat»

El secretari general del PP, Teodoro García, ha anunciat aquest dilluns que el Partit Popular té la intenció de presentar una bateria d'iniciatives "per al reforç institucional de l'Estat davant de qualsevol tipus d'agressions" i perquè els jutges disposin de "moltes més eines" per combatre-les, accentuant la proposta a Catalunya.En aquest sentit, davant la imminent reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat, Garcia ha titllat el president del govern espanyol Pedro Sánchez de "baixa talla política" per asseure's "amb un president de la Generalitat que porta a l'ordre del dia la possible convocatòria d'un referèndum il·legal".Per Teodoro García, Quim Torra pot seure amb Sánchez "com a president de la Generalitat però no com a president d'un govern que intenta subvertir la legalitat constitucional". Ha volgut remarcar que al PP "mai" es reunirien amb un president que "intenti alterar les regles democràticament aprovades per tots els espanyols" i ha subratllat que mentre el PP "estigui a les institucions Torra no té cap possibilitat que els seus plans triomfin".

