Una dona, greu en caure des d'un cinquè pis al centre de Sabadell

Una dona de 50 anys es troba en estat greu després de caure des d'un cinquè pis al celobert d'un edifici al centre de Sabadell. Tot apunta que intentava accedir des del terrat a l'immoble on treballava.Els fets van passar dissabte, a les 20:14 hores, al número 28 del carrer Narcís Giralt. La Policia Municipal va rebre l'avís que una dona de 50 anys s’havia precipitat accidentalment al voler accedir des del terrat a l'habitatge on treballa, situat a la quarta planta, caient al cel obert de l’edifici.Tot indica que s’havia oblidat les claus. Va ser traslladada a l’Hospital Parc Taulí amb pronòstic greu, conscient amb politraumatismes. Hi van intervenir una ambulància del SEM, un unitat de bombers i una unitat de Policia Municipal.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)