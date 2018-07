Tanca l'Aribau Club, un dels cinemes històrics de Barcelona

Un dels cinemes històrics de Barcelona va tancar ahir les seves portes. Després de 82 anys com a local de cinema, l'Aribau Club (nom actual) va projectar les seves dues últimes pel·lícules per apagar els llums per sempre.El Grup Balaña, propietari del cinema, ja havia clausurat tres més amb anterioritat: primer el Rex, l'any 2010; després l'Urgell el 2013 i el Club Coliseum, l'any 2014. L'empresa no havia avisat del tancament, fet que havien repetit altres vegades. El compte de Twitter de l'Aribau Club ha volgut donar "algunes pistes"."Mary Shelley" i "Lola Peter" van clausurar un local que es va inaugurar el 1936 com a Cine Doré, canviat dos anys després per Cine Durruti i que, amb el règim franquista, va passar a anomenar-se Cinema Dorado.Originalment tenia només una sala, però el 1994 va decidir ampliar-se a dues, reobrint un altre cop amb el nom original de Club Doré, fins que el 2006 va adoptar el nom amb el qual ahir va ser clausurat: Aribau Club.

