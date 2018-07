El TSJC rebutja prohibir els llaços grocs en edificis de la Generalitat

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha rebutjat un recurs presentat per l'associació Aixeca't/Levántate contra la Generalitat, el president i el vicepresident, per permetre que en organismes i edificis públics, així com en la indumentària d'alguns empleats i càrrecs públics i vehicles de la Generalitat hi hagi "signes de caràcter polític com llaços grocs, cartells amb peticions de llibertat de presos polítics, fotos de polítics en presó preventiva" o "reivindicacions polítiques a favor de la república catalana". El tribunal ha declarat la inadmissibilitat del recurs contenciós administratiu presentat per "falta de legitimació activa" de l'entitat.L'associació reclamava la protecció de drets fonamentals, però la Generalitat va demanar que no s'admetés per "falta de legimitació activa" de l'associació recorrent. La Fiscalia va considera que el que demanava l'associació tenia un "interès general i legítim".La sala contenciosa administrativa del TSJC cita sentències del Tribunal Suprem per rebutjar el recurs, donant així la raó a la Generalitat. Segons la sala, "la genèrica legitimació establerta en la llei jurisdiccional a favor de les corporacions, associacions, sindicats, grups d'afectats, unions sense personalitat o patrimonis independents o autònoms no empara el pur interès per la legalitat, excepte en els casos limitats de l'acció popular, que no és el cas".A més, la interlocutòria afegeix que no es concreta com "cap de les actuacions descrites incideix en les finalitat de la mateix o l'afecta d'alguna manera, i sense que pugui al·legar-se com es pretén que l'administració va en contra dels seus actes".

TSJC llaços grocs by naciodigital on Scribd

