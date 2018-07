L'ascens (imparable) de Míriam Nogueras al costat de Puigdemont

En la reunió de l'executiva, Bonvehí ha remarcat que hi haurà canvis a Madrid, però no els ha concretat perquè abans en vol parlar amb el grup parlamentari

Bonvehí es reunirà amb tots els membres de la direcció del PDECat per assignar-los una àrea i insisteix que cal un partit "fort", com reclamava Pascal

Les paraules les va pronunciar un membre del cercle de Carles Puigdemont durant els primers dies d'estiu del 2016, quan s'acostava l'assemblea fundacional del PDECat: "Si hi ha d'haver renovació, per què no situar Míriam Nogueras com a portaveu?". Dos anys després, Nogueras és la flamant vicepresidenta d'un partit -hereu de Convergència- que ara s'encamina cap a la integració dins la Crida Nacional per la República promoguda per Puigdemont. I el seu pes a Madrid, on és diputada, creixerà amb el pas de les setmanes.Foguejada en tertúlies a nivell estatal, va ser un dels fitxatges estrella de Francesc Homs quan bastia la candidatura de Democràcia i Llibertat, i va mantenir l'escó quan Homs va liderar la llista de Convergència als comicis del juny del 2016. Nogueras comparteix grup amb dirigents de llarga trajectòria dins les sigles nacionalistes, com és el cas de Jordi Xuclà i de Carles Campuzano, actualment màxims responsables de l'acció política del PDECat a Madrid. Una circumstància que està a punt de canviar, segons ha destacat aquest dilluns el nou president del partit, David Bonvehí, després de la reunió de l'executiva "No hem pres cap decisió, però he deixat clar que la vicepresidenta del partit ha de tenir un rol diferent a Madrid. Quan pertoqui ja concretarem més", ha apuntat Bonvehí. Segons diverses fonts de l'executiva consultades per, al llarg de la reunió no s'ha concretat el paper que jugarà Nogueras a Madrid, però sí que s'ha deixat clar que primer es vol parlar amb tot el grup parlamentari. Xuclà és el coordinador dels diputats i senadors del PDECat a Madrid, mentre que Campuzano és el portaveu al Congrés.Tots dos van tenir un paper rellevant a l'hora de negociar la moció de censura de Pedro Sánchez sota el lideratge de Marta Pascal, la coordinadora general del PDECat defenestrada en l'assemblea de fa deu dies. La promoció de Nogueras a Madrid, a banda d'obeir a raons internes, també serà el reflex d'un canvi en l'estratègia. Puigdemont va observar el vot favorable del seu partit a Pedro Sánchez amb recança, i aquest ha estat un fet clau per entendre la caiguda de Pascal. La nova vicepresidenta tindrà l'encàrrec d'apujar el preu dels pactes amb el govern del PSOE. "El nostre sí no va ser gratuït", sosté Bonvehí "Hi ha voluntat de seure per veure com s'aborden els canvis, que encara no han estat concretats", assenyalen fonts de la direcció. Nogueras també tindrà responsabilitat municipal en els propers mesos com a candidata de Junts per Catalunya -marca electoral del PDECat- a Mataró. Abans de ser diputada a Madrid ja havia estat regidora independent a Cardedeu dins la llista de CiU. En el lapse de temps que va de les últimes municipals -2015- fins ara, l'espai de l'antiga CDC s'haurà presentat amb cinc marques: CiU, Junts pel Sí, Democràcia i Llibertat, Convergència i Junts per Catalunya.És probable que a aquesta llista s'hi afegeixi en la propera convocatòria electoral el nom de la Crida Nacional per la República , promoguda per Puigdemont, Quim Torra i Jordi Sànchez. De moment, però, encara no s'ha concretat cap fórmula per la integració del PDECat amb el nou moviment "transversal", al qual no s'hi volen sumar ni ERC ni la CUP. Una comissió integrada per Bonvehí, Nogueras i els consellers empresonats i exiliats -Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn i Lluís Puig- serà l'encarregada de definir com es produirà el trànsit. Les adhesions dels militants, en tot cas, hauran de ser individuals."Ara el que toca és anar a la una per ser més forts", recalca un dels dirigents consultats. Bonvehí ha insistit molt a l'hora d'assenyalar que el partit havia de ser "fort", un missatge que Pascal també feia servir a l'hora de definir el futur de les sigles nacionalistes. "En tot cas, les coses s'estan resituant", manté una altra de les veus de la direcció. El president del PDECat es reunirà individualment amb la trentena de membres de la cúpula per assignar-los una àrea concreta. La llista que es va votar al congrés no especificava l'encàrrec particular de cada dirigent. Bona part de l'antiga cúpula segueix en la nova etapa.Un bon coneixedor de la maquinària del partit ho resumia aquest dilluns de la següent manera: "L'única diferència que hi ha respecte d'abans de l'assemblea és que Pascal no hi és i que Nogueras ha ascendit. Però la resta, si es miren els perfils, tampoc ha canviat tant". El que sí que ha canviat, en tot cas, és que el PDECat està més alineat amb l'estratègia de Puigdemont, i aquí és on Nogueras -des de Madrid, però també des de Barcelona- guanyarà protagonisme i ascendència dins del partit.

