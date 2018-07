Cuixart agraeix el manifest d'intel·lectuals espanyols: «És una oportunitat per escoltar-nos»

Contestación de Jordi Cruixart a escritors firmantes d carta pedindo a súa liberdade (enviada a Isaac Rosa) pic.twitter.com/riUJSyPrHZ — Suso De Toro (@SusodeToro1) 30 de juliol de 2018

Por el fin de la prisión preventiva de los independentistas catalanes Aunque hace dos semanas fueron trasladados a cárceles próximas a sus domicilios, el contacto con sus familiares sigue restringido a una visita semanal de cuarenta minutos tras un cristal, y un vis a vis mensual de una hora, así como un número limitado de llamadas telefónicas. Entre los familiares afectados hay niños de corta edad que llevan meses viendo a sus padres escaso tiempo y en un entorno carcelario nada adecuado para ellos.



Los firmantes vemos con preocupación que esta situación se prolongue indefinidamente. Al margen de la opinión que nos merezcan las actuaciones judiciales, tenemos razones humanitarias para cuestionar el encarcelamiento de unas personas cuyo futuro penal es incierto, pero que están cumpliendo por anticipado una pena desproporcionada sin que además hayan cometido hechos violentos. Incluso cabe la posibilidad, dadas las últimas decisiones judiciales, de que finalmente pudieran ser juzgados por delitos menos graves, lo que hace más incomprensible la prolongación de la prisión preventiva.



Nos preocupa igualmente el daño que este encarcelamiento tiene para la democracia y la justicia, en un contexto de retroceso en derechos y libertades, y el deterioro para la imagen de España en Europa. Nos inquieta el efecto que la prisión prolongada de estas nueve personas tiene sobre la convivencia en Cataluña, y la manera en que dificulta una solución política. Si de verdad se pretende abrir un nuevo tiempo de diálogo, es necesario que estas nueve personas vuelvan a sus casas.



No pedimos ningún tipo de impunidad para los hoy encarcelados, que esperamos tengan un juicio justo. Pero consideramos que, mientras no haya una condena, existen otras formas menos penosas de limitar sus movimientos hasta que se celebre el juicio.



Hacemos un llamamiento a quienes tienen en su mano terminar con esta situación, para que faciliten cuanto antes la salida de estas nueve personas de la cárcel. Y a la sociedad española, para que muestre su rechazo a un encarcelamiento que creemos injustificado.



Carta colectiva firmada por:



Santiago Alba Rico (escritor)



Miguel del Arco (dramaturgo)



Montxo Armendáriz (cineasta)



Bernardo Atxaga (escritor)



Constantino Bértolo (editor)



Harkaitz Cano (escritor)



Alfons Cervera (escritor)



Fernando Clemot (escritor)



José Corbacho (cineasta)



Roberto Enríquez / Bob Pop (escritor)



Mauro Entrialgo (dibujante)



Rafael Escudero Alday (profesor de Filosofía del Derecho)



Cristina Fallarás (escritora)



Carlos Fernández Liria (filósofo)



Manel Fontdevila (dibujante)



Javier Gallego “Crudo” (periodista)



David García Aristegui (escritor e informático)



Belén Gopegui (escritora)



Yayo Herrero (activista ecologista)



Kepa Junkera (músico)



Carlos Lema (profesor de Filosofía del Derecho)



Anjel Lertxundi (escritor)



Elvira Lindo (escritora)



Lourdes Lucía (editora)



Aitor Merino (cineasta)



Elvira Navarro (escritora)



Rubén Ochandiano (actor)



Carolina del Olmo (escritora)



Puy Oria (productora)



José Ovejero (escritor)



Marc Parrot (músico)



Olga Rodríguez (periodista)



Xosé Manuel Pereiro (periodista)



Javier Pérez Royo (catedrático de Derecho Constitucional)



Edurne Portela (escritora)



Javier Rebollo (cineasta)



César Rendueles (escritor)



Silvina Ribotta (profesora de Filosofía del Derecho)



Jorge Riechmann (escritor)



Manuel Rivas (escritor)



Azucena Rodríguez (cineasta)



María Eugenia Rodríguez Palop (profesora de Filosofía del Derecho)



Isaac Rosa (escritor)



Miguel Ángel Ruiz-Larrea (arquitecto)



Alberto San Juan (actor)



Amparo Sánchez (música)



Gervasio Sánchez (fotógrafo)



Marta Sanz (escritora)



Ismael Serrano (músico)



Silvia Sesé (editora)



Suso de Toro (escritor)



Antonio de la Torre (actor)



Joaquín Urías (profesor de Derecho Constitucional)



Kirmen Uribe (escritor)



Nacho Vegas (músico)



Bernardo Vergara (dibujante)



Thais Villas (periodista)



Iban Zaldua (escritor)



Carlos Zanón (escritor)

El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha volgut agrair el suport d'una seixantena d'intel·lectuals espanyols que van signar fa unes setmanes un manifest en contra de la presó preventiva de nou dirigents polítics sobiranistes catalans . "Gràcies per alçar la veu", els ha dit Cuixart en una comunicació escrita dirigida a Isaac Rosa que ha publicat l'escriptor i articulista Suso de Toro al seu compte de Twitter.Cuixart destaca que la feina d'Òmnium es basa en promoure la cohesió social i la democràcia, i insisteix que no li agrada fer "retrets", sinó "bastir ponts". "Gestos com aquest són una oportunitat per escoltar-nos i conèixer-nos millor", ha indicat.Entre els impulsors del text hi havia músics com Kepa Junkera, Nacho Vegas o Ismael Serrano, escriptors com Suso del Toro o Elvira Lindo i actors com Alberto San Juan i José Corbacho entre d'altres. Els signants consideraven que hi ha "raons humanitàries" per qüestionar l'empresonament dels líders independentistes, que no han comès cap acte violent."A més, hi ha la possibilitat, segons les últimes decisions judicials, que finalment puguin ser jutjats per delictes menys greus, el que fa encara més incomprensible la prolongació de la presó preventiva", afegien. També opinaven que la prolongació preventiva suposa una trava en l’intent de fomentar el diàleg entre els governs català i espanyol. "Si de veritat es pretén obrir un nou temps de diàleg, és necessari que aquestes nou persones tornin a les seves cases", defensaven.Aquest és el text íntegre del manifest i la seixantena de signants:

