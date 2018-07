Rato torna a negar davant del jutge l'acusació de blanqueig de capitals

L'exvicepresident del govern espanyol Rodrigo Rato ha negat de nou davant del jutge les acusacions de delicte fiscal i ha denunciat que no entén perquè a ell se l'investiga penalment mentre que d'altres dirigents polítics que es troben en una situació similar només han estat sancionats per Hisenda. Rato ha dit això en referència, entre d'altres, a l'exministre de Cultura Màxim Huerta.La declaració de Rato ha durat uns vint minuts i davant dels mitjans ha assegurat que els seus diners són legals i estan "perfectament justificats i explicats" gràcies als informes pericials que ha presentat la seva defensa durant la instrucció. En aquest sentit, ha criticat que està sent investigat des de l'abril de 2015 per una denúncia de l'Oficina Nacional d'Investigació del Frau, els informes de la qual no han està concloents.L'expresident de Bankia ha denunciat que la fiscal del cas està duent a terme una investigació "prospectiva" contra ell, malgrat que això és il·legal. Així, Rato ha fet referència als suposats cobraments de feines professionals fetes a través de societats -que també estan sent investigades- i ha afirmat que no entén perquè en el seu cas "es pot seguir l'acusació penal" mentre que en el cas d'altres professionals es consideren "sancions administratives".El titular del jutjat d'Instrucció 31 de Madrid, Antonio Serran Arnal, ha citat a declarar aquest dilluns Rato pel presumpte blanqueig de capitals en la causa que instrueix per l'origen presumptament il·lícit del seu patrimoni familiar.

