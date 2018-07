​Detingut un pescador il·legal de cranc blau per intentar subornar la Guàrdia Civil al Delta

Agents de la Guàrdia Civil del parc natural del Delta de l'Ebre han arrestat un ciutadà de 35 anys d'edat, de nacionalitat xinesa i amb residència a Castelldefels, per un suposat delicte de suborn, en intentar pagar amb 200 euros els agents patrulla per eludir una sanció administrativa en matèria de pesca.Els fets es remunten a la matinada del dia 28 de juliol a la zona coneguda com Canal de la Gaita, al terme municipal d'Amposta, quan una patrulla estava realitzant serveis de protecció del medi ambient al parc natural del Delta de l'Ebre i va sorprendre a una persona pescant cranc blau sense la corresponent autorització.En el moment de comunicar-li al pescador que estava cometent una infracció i que seria denunciat, l'home es va dirigir a un dels agents i li va introduir a la butxaca dels pantalons dos bitllets de 100 euros, mentre li deia en veu baixa que els acceptés i que "allí no havia passat res", intentant deixar sense efecte la sanció.L'agent li va retornar els dos bitllets i el va instar que desistís en la seva actitud, però el denunciat va intentar per tots els mitjans que l'agent acceptés els diners, gesticulant amb les mans obertes sense voler agafar els bitllets, segons exposa la Guàrdia Civil en una nota de premsa.Per tot això, els agents van procedir a la detenció de l'individu, que va ser traslladat a dependències oficials de la Guàrdia Civil de Sant Carles de la Ràpita com a presumpte autor d'un delicte de suborn. Una cop va prestar declaració, es va posar en llibertat una disposició del jutge en funcions de guàrdia d'Amposta.

