Diset introdueix el joc de taula modern en el seu catàleg

Forbidden City Foto: Toni Serradesanferm

Okavango Foto: Toni Serradesanferm

Isidore Foto: Toni Serradesanferm

How to Rob a Bank Foto: Toni Serradesanferm

Aquest estiu, Diset ha donat a conèixer una nova aposta per entrar en el mercat del joc de taula modern a través d’una nova línia: “Strategy games”. I ho fa desplegant un atractiu i significatiu ventall de 5 jocs: tres són de producció pròpia, un ha estat una de les sorpreses del passat 2017 a EEUU i el cinquè és la incorporació del Stratego Original en aquesta nova línia."Forbidden City" és una creació de Reiner Knizia, el més prolífic autor de jocs de taula moderns. Els jugadors es convertiran en consellers de l’emperador Wei Zu Yang i intentaran ampliar la seva influència al palau per aconseguir l’afinitat de la majoria de consellers.“Okavango” és un joc de formació de grups obra d’un dels duets d’autors alemanys de més èxit; Wolfgang Kramer i Michael Kiesling; guanyadors en més d’una ocasió del premi Spiel des Jahres. Els jugadors seran guardaboscos de la sabana africana que hauran d’agrupar els animals en manades i conduir-los fins a on hi ha l’aigua."Isidore" es dirigeix als més petits. L’autor és Hidde van Djik, un autor que ja havia treballat per a Jumbo fent jocs de la franquícia Peppa Pig. En aquesta ocasió, els jugadors s’endinsaran en una escola de màgia per aconseguir ser els millors mags en el domini dels sortilegis elements d’aigua, foc i pedra.Una de les sorpreses del 2017 en el mercat americà ha estat el joc “How to Rob a Bank” publicat per l’editorial Big G Creative i obra de Prospero Hall. Es tracta d’un joc semi-cooperatiu, en el qual un dels jugadors prendrà el paper de defensor de les riqueses que atesora el banc, mentre que la resta de jugadors hauran de coordinar-se per aconseguir robar-les-li.I finalment, com a cirereta del repòker de jocs inicials apareix el famós “Stratego”, dissenyat l’any 1944 per Jacques Johan Mogendorff; un joc que hauria de formar part de qualsevol ludoteca. Tot i que el joc va ser concebut inicialment com a joc abstracte d’una batalla entre dos exèrcits, va ser l’editorial holandesa Jumbo qui, a principis dels anys 60, va donar-li la imatge de combat napoleònic que s’ha mantingut fins avui en dia.Nascuda a Barcelona l’any 1970, Diset és una de les empreses de jocs i joguines catalanes més importants. En aquests 48 anys d’història, hem vist com esdevenia protagonista d’algunes de les fites més destacables del món del joc de taula. Així, l’any 1986 va ser els introductors d’un joc llavors desconegut anomenat “Trivial Pursuit” i set anys més tard van crear el que és considerat com el joc espanyol més venut al món: “Party & Co”. A més d’aquest dos grans referents, cal destacar altres importants incorporacions que tenen en el seu catàleg, com el clàssic “Stratego” i la recent línia de jocs dedicats a la moda dels Escape Rooms.Ara fa 2 anys, Diset es fusiona amb Jumbo, una de les empreses de joguines europees més veteranes, nascuda l’any 1853 a Amsterdam; creant així JumboDiset Group. Ambdues empreses disposen de catàlegs de jocs i joguines complementaris i estableixen un ambiciós pla de creixement pel trienni 2107-2019, essent-ne una clara mostra aquesta nova línia de jocs de taula moderns.

