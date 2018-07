Alba Vergés para els peus a les «amenaces i mentides» d'Arrimadas sobre la sanitat catalana

📽️@InesArrimadas "Ahir van demanar la compareixença de la Consellera de Salut perquè expliqui la paralització del servei de radioteràpia a l'Hospital de Reus. El govern separatista obre ambaixades, el diplocat i tanca serveis mèdics augmentant les llistes d'espera"#ActualidadCs pic.twitter.com/0Tf1FM4frw — Ciutadans (@CiutadansCs) 28 de juliol de 2018

Estaria bé q deixéssiu d’amenaçar la gent amb mentides sobre serveis sanitaris. Les 7 persones en tractament a l’accelerador de l’hospital vell continuen tractament en els dos q tenim a l’hospital nou de la mateixa ciutat de Reus

L’ànim de fracturar us pot, oi @InesArrimadas ? https://t.co/MsE3opNtJY — Alba Vergés Bosch 🎗 (@albaverges) 29 de juliol de 2018

La Consellera de Salut, Alba Vergés, ha sortit al pas de les acusacions d'Inés Arrimadas sobre els serveis sanitaris de Catalunya. La líder de Ciutadans va demanar la compareixença de la titular de Salut per donar explicacions sobre la "paralització" del servei de radioteràpia a l'Hospital de Reus, i va acusar el "govern separatista" d'obrir ambaixades, tancar serveis mèdics i augmentar les llistes d'espera.Vergés, a través de Twitter, ha refutat aquestes afirmacions. "Estaria bé que deixéssiu d'amenaçar la gent amb mentides sobre els serveis sanitaris", ha dit la consellera, i ha aclarit que les persones en tractament a l'accelerador de l'hospital vell de Reus "continuen el tractament en els dos acceleradors que hi ha a l'hospital nou de la mateixa ciutat". "L'ànim de fracturar us pot, oi?", ha reblat.

